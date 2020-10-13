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МУП Пассажирское автотранспортное предприятие 4

Логистика и транспорт, Городской транспорт

Общая информация

Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» было основано в 1962 году как филиал городского автотранспортного хозяйства №1.

Компания занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.

Предприятие имеет 290 единиц подвижного состава различных марок.

Руководитель — Исхаков Айрат Хамитович.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420095, ул. Восстания, дом 108 а
  • Телефон: (843) 560-77-08
  • Email: atp4@list.ru
  • Сайт: http://kazan-patp4.ru/

Дата последнего обновления: 13.10.2020

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