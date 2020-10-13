МУП Пассажирское автотранспортное предприятие 4
Логистика и транспорт, Городской транспорт
Общая информация
Муниципальное унитарное предприятие города Казани «Пассажирское автотранспортное предприятие №4» было основано в 1962 году как филиал городского автотранспортного хозяйства №1.
Компания занимается регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении.
Предприятие имеет 290 единиц подвижного состава различных марок.
Руководитель — Исхаков Айрат Хамитович.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420095, ул. Восстания, дом 108 а
- Телефон: (843) 560-77-08
- Email: atp4@list.ru
- Сайт: http://kazan-patp4.ru/
Дата последнего обновления: 13.10.2020