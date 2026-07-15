Акции «Газпрома» упали ниже 90 рублей впервые с 2008 года

Бумаги газовой компании упали до 89,67 рубля

Фото: Максим Платонов

На Московской бирже акции «Газпрома» впервые с ноября 2008 года упали ниже 90 рублей за штуку. Предыдущий минимум был зафиксирован 20 ноября 2008 года.

К 14:25 по московскому времени цена снизилась до 89,67 рубля, снижение составило 3,59%, по информации на сайте торгов.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Падение стоимости акций «Газпрома» происходит на фоне роста интереса в России к автомобилям на газомоторном топливе. В связи с топливным кризисом и очередями на заправках за бензином россияне начали массово устанавливать на автомобили газомоторное оборудование.

Вице-премьер РФ Александр Новак назвал перевод транспорта на компримированный природный газ (КПГ) все более актуальным.

Вадим Вахрушев