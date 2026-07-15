В Татарстане доля отказов по POS-кредитам выросла на 2,1% за месяц

Наибольшие доли отказов по заявкам по таким займам в июне 2026 года зафиксированы в Ставропольском крае

Фото: Максим Платонов

В Татарстане доля отказов по POS-кредитам (кредиты гражданам, предоставленные в торговых точках) выросла на 2,1% за месяц, до 85,5% по итогам июня 2026 года. Причем по динамике увеличения доли отказов по таким займам республика попала в топ регионов, а именно на второе место, сразу после Приморского края, где данный показатель вырос на 2,9%. Такие данные следуют из аналитики НКБИ.

Наибольшие доли отказов по заявкам на POS-кредиты в июне 2026 года зафиксированы в Ставропольском (87,3%), Краснодарском (87,0%) и Забайкальском (86,9%) краях.

В целом по России доля отказов по заявкам на POS-кредиты в июне 2026 года составила 86,1%, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 1,2%.

В то же время по сравнению с аналогичным периодом 2025 года данный показатель, напротив, сократился на 1,1% (в июне 2025 года — 87,1%).

— После небольшого снижения в первые месяцы 2026 года в июне доля отказов по заявкам на POS-кредиты вновь увеличилась. Таким образом, ее уровень продолжает оставаться очень высоким — более 85%. В условиях жесткой денежно-кредитной политики, включающей в числе прочего серьезные ограничения по кредитованию граждан с высокой долговой нагрузкой, банки по-прежнему сохраняют достаточно низкий аппетит к риску. Они повышают требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в дальнейшем. В то же время растет конкуренция банков в борьбе за граждан с высоким уровнем кредитоспособности (по шкале Персонального кредитного рейтинга — более 750 баллов). По заявкам таких заемщиков доля отказов по заявкам на POS-кредиты в настоящее время составляет 67%, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что в Татарстане выдача потребкредитов за месяц сократилась на 10,7%.

Никита Егоров