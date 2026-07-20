Атака на Wildberries обрушила акции Ozon на 6%

Утреннее падение достигало почти 12%, но к вечеру снижение замедлилось до 6%

Фото: Максим Платонов

Акции головной компании маркетплейса Ozon на Московской бирже потеряли более 6% за день. По состоянию на 16:50 цена бумаг составляла 2 775 рублей, снижение с начала торгов — 6,06%.

— После атак на склады Wildberries инвесторы боятся той же судьбы и для Ozon. Из этого вытекает, что компании может понадобиться больше денег на охрану, страхование и резервные мощности, — передает «Коммерсантъ» информацию экспертов.

На утренней сессии падение было более значительным — 11,95%.

Ранее сообщалось, что восстановление складов Wildberries после атаки беспилотников обойдется в 35,8 млрд рублей.



Вадим Вахрушев