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Власти запустили льготное кредитование МСП на 150 млрд рублей

19:53, 16.07.2026

Лимит программы — 150 млрд рублей

Власти запустили льготное кредитование МСП на 150 млрд рублей
Фото: Максим Платонов

Власти запустили новый механизм поддержки малых и средних предприятий — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

— Ставка по нему составит «ключевая плюс 3%», а сумма займа может достигать 500 млн рублей, — сообщает ведомство.

Общий лимит программы на этот год установлен в размере 150 млрд рублей. Срок кредита — один год. Ранее правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам на общую сумму 8,37 млрд рублей.

Вадим Вахрушев

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