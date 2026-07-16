Власти запустили льготное кредитование МСП на 150 млрд рублей
Лимит программы — 150 млрд рублей
Власти запустили новый механизм поддержки малых и средних предприятий — льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.
— Ставка по нему составит «ключевая плюс 3%», а сумма займа может достигать 500 млн рублей, — сообщает ведомство.
Общий лимит программы на этот год установлен в размере 150 млрд рублей. Срок кредита — один год. Ранее правительство РФ списало часть задолженности по бюджетным кредитам девяти регионам на общую сумму 8,37 млрд рублей.
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