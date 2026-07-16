Размер выданного потребкредита в Татарстане увеличился на 13,8% за месяц

По величине выданного потребзайма республика заняла пятое место среди субъектов России

Фото: Динар Фатыхов

По итогам июня 2026 года средний размер выданного потребительского кредита в Татарстане составил 221,5 тыс. рублей. Это на 13,8% больше относительно мая того же года, следует из аналитики НКБИ.

Причем по величине выданного потребзайма республика заняла пятое место среди субъектов России. На первом месте по этому показателю — Москва (317 тыс.), на втором — Санкт-Петербург (274 тыс.), на третьем Московская (253 тыс.) и Тюменская (224 тыс.) области.

В целом по России в июне 2026 года средний размер выданных потребительских кредитов (кредитов наличными) составил 187,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем на 7,9%, а с аналогичным периодом прошлого года — на 5,4% (в июне 2025 года — 178,1 тыс.).

— В последние 10 месяцев средний размер потребительских кредитов стабилизировался на уровне 150—190 тыс. рублей. При этом и аппетит к риску у банков, и спрос на потребкредиты со стороны граждан все еще находятся на довольно низком уровне. Поэтому при одобрении потребкредитов и их условий (включая размеры) банки предъявляют достаточно высокие требования к качеству кредитных историй будущих заемщиков, тем самым снижая риски просрочек в будущем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения, — прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Ранее сообщалось, что кредитный рейтинг жителей Иннополиса вырос до самого высокого показателя в стране.

Никита Егоров