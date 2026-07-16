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Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой счета в ЦБ»

11:29, 16.07.2026

Аферисты говорят, что утечка банковских данных произошла с предыдущего места работы потерпевшего

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с «заменой счета в ЦБ»
Фото: Айдар Раманкулов

Центробанк России предупредил о новой схеме обмана, в рамках которой мошенники отправляют сообщения людям в мессенджерах, выдавая себя за работников «финансовой разведки» или правоохранительных органов. Они сообщают, что утечка персональных и банковских данных произошла с предыдущего места работы потерпевшего. После этого мошенники устрашают жертву, заявляя, что ее данные могут быть использованы для финансирования незаконной деятельности, что может привести к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба регулятора.

Схема обмана основана на убеждении жертвы в том, что ей срочно нужно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого им предлагают снять все деньги со своих счетов в банкомате и внести их через другой банкомат по предоставленным мошенниками реквизитам.

Мошенники уверяют, что использование банкоматов обеспечит надежность: так банковские работники не смогут ошибиться, а посторонние не узнают о происходящем. Они обещают, что после внесения средств через банкомат деньги вернутся на счет жертвы. Однако на самом деле средства попадают на счета мошенников, после чего общение с жертвой прекращается.

В ЦБ напомнили, что

  • не стоит реагировать на подобные звонки и сообщения, независимо от их источника. Не раскрывайте свои персональные и финансовые данные;
  • не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует переводить свои сбережения;
  • сотрудники Банка России и других государственных органов никогда не просят проводить денежные операции по своим счетам;
  • настоящие работники банков не просят клиентов снимать деньги для передачи другим лицам или для внесения на счета через банкоматы.
Никита Егоров

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