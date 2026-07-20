Аукционы по ОФЗ временно остановлены
Причиной названа необходимость стабилизировать ситуацию на рынке
Минфин России объявил о временной приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа. Решение принято для стабилизации текущей ситуации на финансовом рынке, сообщается на сайте ведомства.
— О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно, — передает сообщение ТАСС.
Ранее частные инвесторы вложили рекордные 162 млрд рублей в корпоративные облигации.
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