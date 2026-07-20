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Аукционы по ОФЗ временно остановлены

19:17, 20.07.2026

Причиной названа необходимость стабилизировать ситуацию на рынке

Аукционы по ОФЗ временно остановлены
Фото: Максим Хопман на Unsplash

Минфин России объявил о временной приостановке аукционов по размещению облигаций федерального займа. Решение принято для стабилизации текущей ситуации на финансовом рынке, сообщается на сайте ведомства.

— О возобновлении проведения аукционов по размещению ОФЗ будет сообщено дополнительно, — передает сообщение ТАСС.

Ранее частные инвесторы вложили рекордные 162 млрд рублей в корпоративные облигации.

Вадим Вахрушев

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