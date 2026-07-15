Кредитный рейтинг жителей Иннополиса вырос до самого высокого показателя в стране

Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков связал это с «концентрацией квалифицированных специалистов и стабильными доходами»

Фото: Василий Иванов

Средний кредитный рейтинг россиян в июне 2026 года составил 722 балла, увеличившись за год на два пункта. Такие данные приводит онлайн-платформа «Кредистория» (Объединенное кредитное бюро). Лидером рейтинга остается Москва со средним показателем 779 баллов. Второе место занял Санкт-Петербург с 775 баллами, а третье — Удмуртия, где средний кредитный рейтинг достиг 756 баллов. В десятку также вошла Чувашия, заняв седьмое место с результатом 747 баллов.

Татарстан расположился на 19-й строчке рейтинга. Средний кредитный рейтинг жителей республики в июне составил 736 баллов, что на четыре пункта выше, чем годом ранее.

При этом один из самых заметных темпов роста среди российских малых городов показал татарстанский Иннополис. Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков связал это с «концентрацией квалифицированных специалистов и стабильными доходами»: за год рейтинг жителей инновационного города республики увеличился сразу на 20 пунктов — с 778 до 798 баллов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иннополис вошел в список малых городов с наиболее высокими показателями — наряду с Добрянкой Пермского края, Бабушкиным в Бурятии, Инсаром в Мордовии и Каменногорском Ленинградской области.

Примечательно, что подъем рейтингов особенно высок именно в малых городах регионов. Почему они могут стать следующим источником роста розничного кредитования — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова