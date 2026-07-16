Российский рынок акций обновил минимум за 3,5 года

Ослабление национальной валюты усилило давление на российский фондовый рынок

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Российский рынок акций в четверг упал более чем на 4% и обновил минимум с октября 2022 года. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился до 2022,27 пункта, приблизившись к отметке 2000.

— Индекс Мосбиржи в юанях — на 5,43%, до 804,85 пункта, долларовый РТС — на 4,68%, до 813,43 пункта, — указано на сайте.

Валютные индексы снизились сильнее из-за ослабления рубля. Ранее рубль ослаб к доллару, евро и юаню на Московской бирже.



Вадим Вахрушев