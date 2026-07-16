Эксперты заявили о снижении темпов роста зарплат у рабочих в России

Динамика повышения доходов снизилась в два раза

Фото: Динар Фатыхов

Темпы прироста заработных плат рабочих профессий за последний год замедлились, сообщают специалисты Superjob, чей ответ приводит РБК. «Рынок труда в промышленности в 2026 году вступает в новый этап, где аномально высокий спрос на кадры постепенно уступает место более умеренной динамике», — отметили эксперты.

Если в прошлом году доходы рабочих в производственной сфере Москвы росли на 12,8%, то за последний год увеличение составило всего 7,3%. Схожая ситуация наблюдается и в других регионах России.

Динамика зарплат варьируется в зависимости от профессии. Например, токари и фрезеровщики увидели рост своих заработков на 17—18%, тогда как механики и слесари механосборочных работ получили прибавку в 4—5%.

В Москве наибольшие зарплаты среди рабочих профессий у сборщиков мебели и электросварщиков — до 300 тыс. рублей в месяц. В Санкт-Петербурге электрогазосварщики могут рассчитывать на зарплаты до 290 тыс. рублей.

При этом Superjob подчеркивает, что резкий рост спроса на рабочие кадры, наблюдавшийся в последние годы, стал более сдержанным. Вместе с тем количество вакансий снизилось на 19%, что отражает общую ситуацию на рынке труда. Количество резюме возросло на 21%, что ниже рыночных трендов, и, как следствие, закрытие вакансий занимает примерно 28 дней.

Среди вакансий 52% занимают рабочие с опытом до трех лет. Эти соискатели имеют необходимые навыки и не предъявляют завышенных зарплатных ожиданий. На втором месте по востребованности — соискатели без опыта. Производственные компании готовы брать на работу выпускников колледжей, хотя затрудняются с удержанием молодежи на заводах.

Аналитики Superjob не видят предпосылок к изменению зарплатной динамики в третьем квартале. Заработные предложения в промышленности будут расти только для уникальных специалистов, тогда как темпы прироста зарплат рабочих профессий в целом будут замедляться.

При этом отмечается, что дефицит кадров в промышленности продолжает оставаться хронической проблемой, с которой сталкивается вторая по дефициту отрасль после розничной торговли.

Ранее сообщалось, что СКР в 2026 году выявил задолженности по зарплатам у организаций на 11 млрд рублей.

Никита Егоров