Айрат Хайруллин: «Рано или поздно мы это сделаем»

Прерванный полет одного из самых успешных self-made предпринимателей новой России

Фото: Роман Хасаев

Накануне, не дожив полгода до своего пятидесятилетия, трагически погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин — его вертолет разбился в 60 километрах от Казани, неподалеку от Лаишево. Новость об этом стала, без преувеличения, шоком и для истеблишмента, и для большинства «простых» татарстанцев: знаковую для республики фигуру последних трех десятилетий многие знали лично благодаря его беспрецедентной энергичности и открытости, депутатской работе и различным благотворительным проектам. А заочно вся республика знала Хайруллина как крупнейшего предпринимателя, связанного с известными региональными брендами — «Эдельвейс», «Красный Восток», «Энергобанк», «Красный Восток Агро» и др. «Реальное время» вспоминает, каким он был — эффективным лоббистом, реальным инвестором и коренным татарстанцем в прямом смысле этого слова.

«Отвечу ночью»



Возможно, корреспондент «Реального времени» Сергей Афанасьев разговаривал с Айратом Назиповичем последним из представителей СМИ. Вчера в 14:40 он дозвонился до депутата (запись имеется в распоряжении редакции), когда тот, судя по всему, готовился к полету (доносился звук работающих лопастей), чтобы попросить комментарий по одной из разрабатываемых редакцией тем.

Хайруллин спросил, когда нужен комментарий, попросил сбросить вопросы в мессенджер и пообещал ответить ночью. Все это он сказал в своей обычной деловой и подчеркнуто корректной манере. Вопросы он вскорости получил, но прочитать их и ответить уже не успел — около 16:10 было обнаружено, что вертолет не приземлился в назначенном месте.

Вообще, мультимиллионер Хайруллин на удивление совсем не страдал звездной болезнью. Как-то легко и сразу у «Реального времени» с ним сложились добрые и конструктивные отношения. Когда газета только появилась и была малоизвестна, он всегда шел навстречу просьбе прокомментировать тот или иной вопрос, поделиться инсайдом.

Мультимиллионер Хайруллин на удивление совсем не страдал звездной болезнью. Как-то легко и сразу у «Реального времени» с ним сложились добрые и конструктивные отношения. Фото пресс-службы Нижнекамского муниципального района

«Отдыхать мне неинтересно»

Вот и в этот четверг в «Реальном времени» вышел материал с его участием под заголовком «Конец эпохи мегаферм в Татарстане», обнаруживший в том числе и исключения из общей картины «конца эпохи». Одним из двух успешно переживших 2010-е «крупняков» оказался как раз хайруллинский агрохолдинг «Красный Восток». Здесь Айрат Назипович уже дал полноценный комментарий — и этот комментарий демонстрирует, с какой профессиональной дотошностью он разбирался в «своей» молочной теме.

К слову, Айрат Хайруллин, как и его брат Илшат, в 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Братья Хайруллины, если можно так сказать, из сельскохозяйственной династии — их отец работал заведующим кафедрой в КСХИ, мать — в Министерстве сельского хозяйства Татарстана. Братьев с самого начала их сверхуспешной бизнес-карьеры подозревали в том, что они имеют высокое родственное покровительство, но сами они неизменно это отрицали, а доказать «блат» никто не смог.

То, что Айрат Хайруллин был энергичным человеком, отмечали все, кто его знал. Он и сам не раз говорил, что просто сидеть и отдыхать ему неинтересно, а за границей он почти сразу начинает изнывать от безделья. И кроме того, Хайруллин, избиравшийся в Государственную думу четыре созыва подряд (начиная с 2003 года), фактически так и не стал москвичом — всегда подчеркивал, как много значат для него татарстанские реалии, связь с «землей». И знаменитый огромный дом из красного кирпича, выстроенный на две семьи в конце 1990-х на левом берегу Казанки, просил рассматривать не как щеголяние богатством, а как знак того, что братья пустили здесь корни.

Знаменитый огромный дом из красного кирпича, выстроенный на две семьи в конце 1990-х на левом берегу Казанки, Хайруллин просил рассматривать не как щеголяние богатством, а как знак того, что братья пустили здесь корни. Фото Олега Тихонова

Лоббист номер один

На энергии Хайруллина держалось многое. Несмотря на депутатскую загрузку, он лично занимался знаковыми казанскими проектами — реновацией завода Петцольда и реконструкцией ТЦ «Кольцо», принадлежащего братьям. Причем в процесс выбора нового «лица» торгового комплекса они решили не вмешиваться, предоставив это горожанам.

Но, пожалуй, главный талант Хайруллина заключался в умении защищать интересы — и родного региона, и сельскохозяйственной отрасли. В один момент он оставил оперативное управление активами брату и доверенным менеджерам, а сам переключился на законотворчество и текущую депутатскую работу. В 2006 году депутат заявлял, что созданная тремя годами ранее компания «Красный Восток Агро» уже является крупнейшим в мире производителем молока и племенной продукции, а Татарстан через 5 лет должен стать лидером молочной промышленности в стране. Так оно и случилось, а сам Хайруллин в 2008 году стал основателем Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его бессменным президентом.

Впрочем, лоббизм Хайруллина был по большей части «социально ответственным», от него выигрывали все. Он спокойно возражал министру сельского хозяйства РФ, например, в вопросе интенсификации надоев, не дающей прямой выгоды (она сокращает и жизнь коров, и количество телят), предлагал субсидировать повышение закупочных цен на молоко, чтобы повысить в том числе и зарплаты в отрасли (или направлять на эти цели часть средств, выделенных на развитие экспорта), боролся за право россиян на потребление натуральных продуктов.

Айрат Назипович не был авантюристом и разбогател не на шальных деньгах. Он всегда глубже всех вникал в то, чем занимался.

Открытие торгово-развлекательного комплекса «Кольцо», ноябрь 2006 г. Фото shaimiev.tatarstan.ru

«Рано или поздно мы накормим 1,3 млрд человек»

Даже необходимость возвращения пива на стадионы он, давно уже не будучи пивным магнатом, обосновывал со своей сельскохозяйственной «колокольни»: «…Термин «пивной алкоголизм» придумали в России. А между тем пивоваренное производство, выращивание хмеля очень положительно по касательной влияет и на развитие сельского хозяйства, крупного рогатого скота и т. д. Очень жалко, что прошедшие 12—13 лет экспериментировали на запрете».

Тот же подход Хайруллин демонстрировал, рассуждая в прошлом году об агропромышленной программе по выращиванию пивоваренного ячменя в Татарстане, запущенной соглашением правительства РТ и AB InBev Efes: «…Но вот прошло несколько лет и ошибочность этой позиции стала очевидной. Поэтому то, что сегодня AB InBev Efes вернулся к этой теме, это здорово, я очень рад. Это очень высокомаржинальная выгодная культура для наших сельхозпроизводителей».

А еще Айрат Хайруллин всегда объяснял, насколько это трудоемкий и трудноокупаемый процесс сегодня — производство молока. Что не мешало ему считать, что сельскохозяйственный потенциал России позволяет кормить всеми видами продовольствия 1,3 млрд человек.

Пожалуй, главный талант Хайруллина заключался в умении защищать интересы — и родного региона, и сельскохозяйственной отрасли. Фото tatar-inform.ru

«Рано или поздно мы это сделаем», — сказал однажды он. К сожалению, уже без вас, Айрат Назипович...