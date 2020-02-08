Айрат Хайруллин: «Рано или поздно мы это сделаем»
Прерванный полет одного из самых успешных self-made предпринимателей новой России
Накануне, не дожив полгода до своего пятидесятилетия, трагически погиб депутат Госдумы РФ Айрат Хайруллин — его вертолет разбился в 60 километрах от Казани, неподалеку от Лаишево. Новость об этом стала, без преувеличения, шоком и для истеблишмента, и для большинства «простых» татарстанцев: знаковую для республики фигуру последних трех десятилетий многие знали лично благодаря его беспрецедентной энергичности и открытости, депутатской работе и различным благотворительным проектам. А заочно вся республика знала Хайруллина как крупнейшего предпринимателя, связанного с известными региональными брендами — «Эдельвейс», «Красный Восток», «Энергобанк», «Красный Восток Агро» и др. «Реальное время» вспоминает, каким он был — эффективным лоббистом, реальным инвестором и коренным татарстанцем в прямом смысле этого слова.
«Отвечу ночью»
Возможно, корреспондент «Реального времени» Сергей Афанасьев разговаривал с Айратом Назиповичем последним из представителей СМИ. Вчера в 14:40 он дозвонился до депутата (запись имеется в распоряжении редакции), когда тот, судя по всему, готовился к полету (доносился звук работающих лопастей), чтобы попросить комментарий по одной из разрабатываемых редакцией тем.
Хайруллин спросил, когда нужен комментарий, попросил сбросить вопросы в мессенджер и пообещал ответить ночью. Все это он сказал в своей обычной деловой и подчеркнуто корректной манере. Вопросы он вскорости получил, но прочитать их и ответить уже не успел — около 16:10 было обнаружено, что вертолет не приземлился в назначенном месте.
Вообще, мультимиллионер Хайруллин на удивление совсем не страдал звездной болезнью. Как-то легко и сразу у «Реального времени» с ним сложились добрые и конструктивные отношения. Когда газета только появилась и была малоизвестна, он всегда шел навстречу просьбе прокомментировать тот или иной вопрос, поделиться инсайдом.
«Отдыхать мне неинтересно»
Вот и в этот четверг в «Реальном времени» вышел материал с его участием под заголовком «Конец эпохи мегаферм в Татарстане», обнаруживший в том числе и исключения из общей картины «конца эпохи». Одним из двух успешно переживших 2010-е «крупняков» оказался как раз хайруллинский агрохолдинг «Красный Восток». Здесь Айрат Назипович уже дал полноценный комментарий — и этот комментарий демонстрирует, с какой профессиональной дотошностью он разбирался в «своей» молочной теме.
К слову, Айрат Хайруллин, как и его брат Илшат, в 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства». Братья Хайруллины, если можно так сказать, из сельскохозяйственной династии — их отец работал заведующим кафедрой в КСХИ, мать — в Министерстве сельского хозяйства Татарстана. Братьев с самого начала их сверхуспешной бизнес-карьеры подозревали в том, что они имеют высокое родственное покровительство, но сами они неизменно это отрицали, а доказать «блат» никто не смог.
То, что Айрат Хайруллин был энергичным человеком, отмечали все, кто его знал. Он и сам не раз говорил, что просто сидеть и отдыхать ему неинтересно, а за границей он почти сразу начинает изнывать от безделья. И кроме того, Хайруллин, избиравшийся в Государственную думу четыре созыва подряд (начиная с 2003 года), фактически так и не стал москвичом — всегда подчеркивал, как много значат для него татарстанские реалии, связь с «землей». И знаменитый огромный дом из красного кирпича, выстроенный на две семьи в конце 1990-х на левом берегу Казанки, просил рассматривать не как щеголяние богатством, а как знак того, что братья пустили здесь корни.
Лоббист номер один
На энергии Хайруллина держалось многое. Несмотря на депутатскую загрузку, он лично занимался знаковыми казанскими проектами — реновацией завода Петцольда и реконструкцией ТЦ «Кольцо», принадлежащего братьям. Причем в процесс выбора нового «лица» торгового комплекса они решили не вмешиваться, предоставив это горожанам.
Но, пожалуй, главный талант Хайруллина заключался в умении защищать интересы — и родного региона, и сельскохозяйственной отрасли. В один момент он оставил оперативное управление активами брату и доверенным менеджерам, а сам переключился на законотворчество и текущую депутатскую работу. В 2006 году депутат заявлял, что созданная тремя годами ранее компания «Красный Восток Агро» уже является крупнейшим в мире производителем молока и племенной продукции, а Татарстан через 5 лет должен стать лидером молочной промышленности в стране. Так оно и случилось, а сам Хайруллин в 2008 году стал основателем Национального союза производителей молока («Союзмолоко») и его бессменным президентом.
Впрочем, лоббизм Хайруллина был по большей части «социально ответственным», от него выигрывали все. Он спокойно возражал министру сельского хозяйства РФ, например, в вопросе интенсификации надоев, не дающей прямой выгоды (она сокращает и жизнь коров, и количество телят), предлагал субсидировать повышение закупочных цен на молоко, чтобы повысить в том числе и зарплаты в отрасли (или направлять на эти цели часть средств, выделенных на развитие экспорта), боролся за право россиян на потребление натуральных продуктов.
Айрат Назипович не был авантюристом и разбогател не на шальных деньгах. Он всегда глубже всех вникал в то, чем занимался.
«Рано или поздно мы накормим 1,3 млрд человек»
Даже необходимость возвращения пива на стадионы он, давно уже не будучи пивным магнатом, обосновывал со своей сельскохозяйственной «колокольни»: «…Термин «пивной алкоголизм» придумали в России. А между тем пивоваренное производство, выращивание хмеля очень положительно по касательной влияет и на развитие сельского хозяйства, крупного рогатого скота и т. д. Очень жалко, что прошедшие 12—13 лет экспериментировали на запрете».
Тот же подход Хайруллин демонстрировал, рассуждая в прошлом году об агропромышленной программе по выращиванию пивоваренного ячменя в Татарстане, запущенной соглашением правительства РТ и AB InBev Efes: «…Но вот прошло несколько лет и ошибочность этой позиции стала очевидной. Поэтому то, что сегодня AB InBev Efes вернулся к этой теме, это здорово, я очень рад. Это очень высокомаржинальная выгодная культура для наших сельхозпроизводителей».
А еще Айрат Хайруллин всегда объяснял, насколько это трудоемкий и трудноокупаемый процесс сегодня — производство молока. Что не мешало ему считать, что сельскохозяйственный потенциал России позволяет кормить всеми видами продовольствия 1,3 млрд человек.
«Рано или поздно мы это сделаем», — сказал однажды он. К сожалению, уже без вас, Айрат Назипович...
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