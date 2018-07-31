АО Красный Восток Агро

Фото: DairyNews

Общая информация

АО «Красный Восток Агро» (КВ Агро) — одно из крупнейших сельскохозяйственных производств в России, входит в состав агрохолдинга «Красный Восток». Контролируется депутатом Госдумы РФ Айратом Хайруллиным.

«Красный Восток Агро» создано на базе 64 сельскохозяйственных предприятий Республики Татарстан. Уставный капитал Общества составляет 5 083 216 920 руб.



Компания занимается производством молока на 13 крупнейших в Евразии мегафермах (11 — в Республике Татарстан, 1 — в Тамбовской области, и 1 — в Ульяновской области), производством продукции растениеводства, производством племенной продукции, производством семян, комбикормов, производством говядины, имеет собственные элеваторы общей емкостью 450000 тонн.



На конец 2016 года предприятие имело 49091 га земли, из них 48 900 га сдает в аренду, более 84000 голов племенного скота, в том числе 23 400 голов дойных коров, а также более 10500 единиц техники и сельскохозяйственных машин.



В 2016 г. АО «Красный Восток Агро» вышло на четвертую позицию в России по производству сырого молока с показателем 116,9 тыс тонн молока в год.

Генеральный директор — Аглямов Риф Нагимович

Председатель совета директоров — Панков Владимир Николаевич



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