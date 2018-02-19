«В Россию через Белоруссию было завезено много сухого молока практически контрабандой»

«7 дней»: от нового министра здравоохранения к победе в конкурсе «Лидеры России»

Фото: Мария Горожанинова

На прошедшей неделе новым министром здравоохранения РТ был назначен главврач 7-й казанской горбольницы Марат Садыков. Перед отставкой бывшему министру Аделю Вафину пришлось разбираться со случаем массового отравления детей в Арском районе. Причиной болезни стал норовирус. Вопрос питания отчасти затронул и Рустем Минниханов, когда огласил проблему сухого молока и закупочных цен на молоко на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018». Об этом и не только шла речь в информационно-аналитической программе «7 дней», выходящей еженедельно на канале ТНВ.

Кто стал новым министром здравоохранения Татарстана

На прошедшей неделе министр здравоохранения РТ Адель Вафин подал в отставку. Его увольнение стало первой темой, которую осветили корреспонденты «7 дней». Ведущий передачи, генеральный директор ТНВ Ильшат Аминов, отметил, что журналистам Адель Вафин запомнился «как яркий и креативный министр, который много делал и, как следствие, много ошибался».

За время работы министром Адель Вафин обновил не только городские клиники. За последние 5 лет в деревнях построили более 400 фельдшерских пунктов. В поликлиниках внедрили электронную очередь. Адель Вафин запомнится как новатор, пытавшийся собственным примером вдохновить окружающих вести здоровый образ жизни. В отличие от остальных чиновников ходил на работу пешком, катался на велосипеде.

Между тем проблемы в системе здравоохранения нарастали. В конце 2017 года стали известны массовые случаи недополучения лекарств онкобольными. Много вопросов к учреждениям здравоохранения было и по линии антикоррупционного управления при президенте РТ. Об этом говорили платные бюджетные услуги в учреждениях, которые стали прибыльной статьей дохода, хитрые схемы взимания дополнительных средств с пациентов и страховых компаний, неэффективно прошедшая диспансеризация, злоупотребление полномочиями скорой помощи Казани. Загадочная смерть заместителя министра здравоохранения, которая проходила по делу о мошенничестве, укрепила слухи об отставке министра.

На прошедшей неделе министр здравоохранения РТ Адель Вафин подал в отставку. Фото Максима Платонова

Новым министром здравоохранения стал главврач 7-й казанской горбольницы Марат Садыков. Коллективу Минздрава его представил премьер-министр РТ Алексей Песошин. «Вы все меня знаете, мы давно работаем в одной команде. Задачи поставлены, у нас одна цель — нужды пациента прежде всего», — заявил коллективу Марат Садыков. Корреспонденты «7 дней» считают, что ему достается непростое наследство. С одной стороны высокотехнологичная медицина, которую продвигал Адель Вафин, с другой стороны — проблемы в первичном звене и со снабжением лекарствами.

Новый министр здравоохранения — потомственный медик, родился в Буинске, работал в 18-й горбольнице, возглавлял казанский онкодиспансер, затем 10 лет руководил 7-й горбольницей. Во время его работы это лечебное учреждение стало центром экстренной медпомощи европейского уровня. Марат Садыков слывет внимательным руководителем, по признанию коллег, его преимущество — умение слушать и слышать как пациентов, так и персонал. Все, что сделано в 7-й горбольнице, целиком его заслуга. Коллеги уверяют, что Марату Садыкову важна каждая деталь и даже в таком вопросе, как выбор ширмы в отделении реанимации, главврач принимал деятельное участие.

— Появилось такое слово, которое пять лет тому назад никто не слышал — «семерка». Сейчас она ассоциируется не просто с цифрой, а с тем, что помощь действительно окажут в любое время дня и ночи 7 дней в неделю, 24 часа в сутки. Это заслуга главврача, он всегда в курсе всего что происходит, — рассказывает Владимир Вдовин, заведующий отделением анестезиологии и реанимации №1 ГАУЗ ГКБ №7.

Причина отравления школьников в Арском районе — норовирус

За несколько день до отставки Аделю Вафину пришлось разбираться со случаем массового отравления детей в Казанбашской школе Арского района. Об отравлении школьников стало известно 10 февраля, когда в больницу в Арском районе обратились дети с признаками острой кишечной инфекции. Уже 11 февраля из-за ЧП в Казанбашской школе в Арском районе было созвано экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Во многих районах Татарстана начались проверки школ.

Об отравлении школьников стало известно 10 февраля



Заместитель главы Лаишевского района РТ Татьяна Бурганова сообщила о том, что учебные учреждения в Лаишевском районе проверяют три комиссии, хотя жалоб на организацию питания из района не поступало. Татьяна Бурганова рассказала, что сейчас проверяется соблюдение санитарных норм и правил.

— По результатам проверок будут сделаны выводы, будет проведено организационное совещание с участием Роспотребнадзора, директоров школ и детских садов, где будет выработан комплекс результативных мер по укреплению организации и контроля питания в дошкольных и школьных учреждениях района, — сообщила Татьяна Бурганова.

Всего из-за отравления в Казанбашской школе было госпитализировано 39 человек, в том числе учитель и сестра одной из учениц. 30 человек были направлены в Казань в инфекционную больницу. 12 февраля Адель Вафин сообщил, что с помощью ПЦР в течение 15 часов удалось диагностировать причину болезни. Ей оказалась норовирусная инфекция. Детям было назначено лечение, адекватное возбудителю. Благодаря вовремя и профессионально оказанной медицинской помощи уже в четверг, 15 февраля, все пострадавшие были выписаны из больниц.

Тем временем Казанбашскую школу закрыли на карантин. В Министерстве образования сообщили, что ранее жалоб на качество питания в школах Арского района к ним не поступало. Однако продукты на всякий случай проверили. «В этом году по некачественному питанию поступало две жалобы, но они не касались Арского района», — заметила Лариса Сулима, заместитель министра образования и науки РТ.

Пока Следственный комитет и Роспотребнадзор расследовали причины ЧП, сложившуюся неординарную ситуацию корреспондентам «7 дней» прокомментировала Галина Шарафутдинова, исполнительный директор Ассоциации рестораторов РТ. Много лет она занимается организацией питания, а школьные столовые так же, как и рестораны, работают по одинаковым санитарным правилам. Гигиена очень важна, отмечает Галина Шарафутдинова и называет точки риска, которые могут стать причинами ЧП: «Первой причиной может быть некачественное сырье, второй — нарушение технологического процесса, третьей — санитарное состояние персонала».

Отравление в Арском районе послужило поводом для возбуждения Следственным комитетом уголовных дел сразу по двум статьям. В среду по подозрению в причастности к совершению преступления был задержан директор торгового дома «Айракс», поставлявшего продукты питания в школу, 59-летний Аглям Локманов.

Отравление в Арском районе послужило поводом для возбуждения Следственным комитетом уголовных дел сразу по двум статьям



— На предприятиях-поставщиках продукции были проведены обыски, кроме того, в ходе осмотра прилегающей к школе территории были обнаружены следы попытки уничтожения просроченных продуктов. В межрайонный Арский следственный отдел явился директор школы и сообщил, что в организации питания детей были допущены определенные нарушения. При этом он выразил желание сотрудничать со следствием, — сообщил Андрей Шептицкий, старший помощник руководителя СКР по РТ.

В пятницу Аглям Локманов был отпущен. Просроченной продукции сотрудники Роспотребнадзора не нашли. Днем ранее, в четверг, по решению суда от занимаемой должности был освобожден директор Казанбашской школы. Сейчас он находится под обязательством о явке. По словам Любови Авдониной, заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ, источником инфекции послужили два сотрудника, у которых обнаружен норавирус. Один из них — это повар, которая с 7 февраля не выходила на работу, второй — это кухонная работница, которая не должна была принимать участие в приготовлении пищи. Помимо этого, в Казанбашской школе был выявлен целый букет нарушений.

— Не все сотрудники должным образом прошли медосмотр, гигиеническое обучение. Кроме того, были выявлены нарушения, допущенные при обработке инвентаря. Для разделки готовых и сырых продуктов использовались одни и те же приборы, — сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Случившееся отравление — очередной повод задуматься о том, как обезопасить и улучшить систему питания в учебных заведениях Татарстана. Корреспонденты «7 дней» узнали, как организована система питания в лицее им. Лобачевского. Директор лицея Елена Скобельцына сообщила, что столовая располагается на двух этажах, есть также мясной и мучной цеха.

Столовая в лицее им. Лобачевского уникальная. В ней работает сильная команда во главе с шеф-поваром Валерием Сергеичевым. Елена Скобельцына рассказала, что по утрам медсестра осматривает персонал, участвует в закладке продуктов, снимает пробы и ведет контрольный журнал. Есть народный контроль. Раз в неделю родители школьников могут продегустировать приготовленную еду. Благодаря грамотным решениям здесь решена главная проблема: текучка кадров столовых работников. Руководство школы часто премирует их, понимая, что мало кто согласится работать за 15—16 тысяч рублей.

Победа Жени привлечет еще больший интерес к массовому спорту

На прошлой неделе впервые в истории Татарстана на зимних олимпийских играх в фигурном катании была завоевана серебряная медаль. Ее принесла в копилку России фигуристка Евгения Тарасова. В связи с победой татарстанской спортсменки корреспонденты «7 дней» встретились с министром по делам молодежи и спорту РТ Владимиром Леоновым.

Евгения с 2010 года выступала в индивидуальной программе. Потом переехала в Москву, попробовала там себя в паре, нашла партнера. Фото 360tv.ru

Министр заметил, что в зимних видах спорта Татарстан только начинает пожинать плоды своей работы. Этому способствуют и ледовые арены, открытые в республике. В 2017 году заработала 41 арена. Владимир Леонов поздравил фигуристку с победой, сообщив, что она начинала свою карьеру на стадионе «Ракета» в Дербышках, а основную практику получала во Дворце спорта в Казани.

— Евгения с 2010 года выступала в индивидуальной программе. Потом переехала в Москву, попробовала там себя в паре, нашла партнера. Женя — наш человек, здесь выросший и получивший здесь азы. Перейдя на другой этап в сборную России, спортсмен практически не бывает там, где родился, — заявил Владимир Леонов.

Он рассказал о том, что сам в юности занимался фигурным катанием, поэтому разбирается в спортивных терминах. «Мой брат в этом даже достиг определенных высот. Для меня это не чуждый вид спорта, традиции в фигурном катании Татарстана существуют. Понятно, что с развитием хоккея он стал более тиражируемым. В хоккей сейчас играют и мужчины, и женщины. Но фигурное катание — исконно традиционный вид спорта для страны. Мы всегда были лидерами как в индивидуальном, так и в парном катании», — сообщил Владимир Леонов.

Успех Евгении Тарасовой — заслуга тренеров, родителей. В какой-то мере это можно назвать и отдачей Универсиады, поскольку спортивные объекты загружены. Победа Жени привлечет еще больший интерес к массовому спорту.

О закупочных ценах на молоко



В среду, 14 февраля, на отчетной коллегии Минсельхоза РТ стало известно о падении закупочной цены на молоко. С января этого года в 50 регионах России закупочная цена на молоко у сельхозпроизводителей достигла критической позиции. Особенно сильное падение цены было зафиксировано в Татарстане — цена одного литра молока в некоторых районах упала до 15 рублей. По самым скромным расчетам, себестоимость одного литра молока — 18 рублей, фермерам и крестьянским хозяйствам приходится торговать в убыток. И каждый из них знает, что случится, если цену не поднимут: коров пустят под нож.

Часть экспертов молочного рынка причину низких закупочных цен на молоко видит в сговоре переработчиков, другие обвиняют в этом посредников из других регионов, скупающих сырье по дешевке. Министр сельхозпродукции России Александр Ткачев назвал еще одну составляющую: отсутствие серьезной перерабатывающей молочной базы. По его словам, Татарстан, не имеющий своих перерабатывающих мощностей, является сырьевым придатком для других регионов.

Марат Ахметов не видит ничего крамольного в том, что Татарстан поставляет сырье в соседние регионы. Фото Максима Платонова

— Сложившиеся на сегодня цены на закупочное молоко могут негативно отразиться на инвестициях в молочном животноводстве. Причины комплексные, — считает глава Минсельхозпрода РТ Марат Ахметов.

Он не видит ничего крамольного в том, что Татарстан поставляет сырье в соседние регионы. Для многих сельхозпроизводителей такие связи с соседними регионами являются стимулом для производства. Сегодня Татарстан входит в десятку лидеров по переработке молока. После банкротства некоторых предприятий перерабатывающие мощности снизились, но не настолько критично.

Из-за низкой покупательской способности на рынке наблюдается снижение спроса на натуральную молочную продукцию. Поэтому многие переработчики переходят на более дешевое сырье — сухое молоко.

— В сентябре, октябре, ноябре в РФ было много завезено сухого молока и масла через Белоруссию. Завезено оно было практически контрабандой. Эта молочная продукция должна была транзитом уйти в Казахстан и в Киргизию. Но попав в Россию, до адресатов не доехала и выгрузилась на молочные заводы в нашей стране. Через Белоруссию за три месяца заехало намного больше продукции, чем они за год производят, и молочные заводы из своих запасов достали сухое молоко и масло и отказались от поставщиков, — заявил депутат Госдумы от Татарстана Айрат Хайруллин.

На совещании в Минсельхозпроде попросили Рустама Минниханова донести вопрос с закупочными ценами на молоко до главы правительства. На встрече с высшими должностными лицами субъектов РФ на Российском инвестиционном форуме «Сочи-2018» Рустам Минниханов сообщил Дмитрию Медведеву, что в республике есть недостаток молока из-за того, что молочные комбинаты республики купили сухое сырье и из него производят молочную продукцию.

— Без вашего вмешательства эта проблема не решится, — обратился к Дмитрию Медведеву Рустам Минниханов, — если мы будем способствовать запуску сухого молока и производству из него продукции, то это обернется серьезными потерями.

— Мне трудно возразить против аргументов, которые привел руководитель Татарстана, потому как мы должны развивать свою молочную промышленность. У нас общий рынок с нашими друзьями из евразийского союза. Мы не можем его ограничивать, но мы должны думать о наших гражданах. Если мы, по сути, блокируем поставки нормального молока и открываем рынок для сухого молока только ради соблюдения экономических принципов, то на фиг нам такие принципы нужны. Надо просто подумать, каким образом из этого выйти, — сказал Дмитрий Медведев.

На региональном уровне в Татарстане решили, чем могут помочь сельхозпроизводителям в связи с резким падением закупочных цен на молоко. В ближайшее время из бюджета направят свыше 360 млн рублей на поддержку молочных ферм. Президент Татарстана принял решение о выделении единовременной субсидии для тех, кто владеет коровами. Их содержание будет профинансировано от 2 до 4 тыс. рублей уже в феврале.

«Лидеры России» из Татарстана

В Сочи подвели итоги всероссийского конкурса «Лидеры России». Он прошел первый раз, и тот факт, что конкурс находится под патронажем администрации президента Владимира Путина, а среди наставников конкурсантов были руководители регионов и крупнейших корпораций России, добавляет ему значимости. Изначально заявки на конкурс подали около 200 тысяч человек.

Александра Лебедева решила принять участие в конкурсе «Лидеры России», чтобы проверить себя и доказать себе самой, что она — одна из лучших, в том числе на федеральном уровне

Лидерами России стали и два представителя из Татарстана: Александра Лебедева и Ильнар Гирфанов. Александра Лебедева около 20 лет проработала на руководящих позициях в международных компаниях. Сейчас она региональный директор крупной компании, которая оказывает услуги бизнесу, а именно предоставляет в аренду спецодежду и вестибюльные ковры.



Несмотря на серьезную и ответственную работу, Александра Лебедева решила принять участие в конкурсе «Лидеры России», чтобы проверить себя и доказать себе самой, что она — одна из лучших, в том числе на федеральном уровне. «На этом конкурсе я для себя поняла, что я реально могу, и могу намного больше, чем до этого думала», — заявила Александра Лебедева.

Слаженная командная работа помогла проявить себя и второму победителю юристу из Казани Ильнару Гирфанову. «Мы выиграли самый сложный финальный конкурс. Там надо было не только головой работать, но и руками и ногами. Надо было собирать скворечники и сделать это быстро. Наша команда за час собрала 27 скворечников. Организаторы сказали, что максимально 22 собирали», — рассказывает о конкурсе Ильнар Гирфанов.

Победители из Татарстана умалчивают о личных достижениях и отмечают особый командный дух, который и помог им отличиться. Они также вспоминают наставников. Им удалось пообщаться с политиками и чиновниками. Особенно запомнились встречи с Сергеем Кириенко, первым заместителем руководителя администрации президента России, и Рустамом Миннихановым.

Конкурс стал поворотным в жизни победителей. Они решили не останавливаться на победе: так, Ильнар Гирфанов собирается подтянуть знания в финансовой сфере, Александра Лебедева будет и дальше развивать в себе лидерские качества. Наградой за победу в конкурсе стал образовательный грант в размере 1 млн рублей.