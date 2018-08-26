АО ТК Эдельвейс
Общая информация
АО «ТК «Эдельвейс» — сеть продуктовых супермаркетов «Эдельвейс».
Сеть «Эдельвейс» начала развиваться в 1994 году. Тогда был открыт первый продуктовый магазин сети в Казани. Сейчас сеть «Эдельвейс» включает в себя уже более 60 супермаркетов. Формат большинства супермаркетов – магазин у дома, в котором в любое время можно купить все необходимое. Есть также крупные продуктовые магазины. Большим преимуществом магазинов является то, что график работы каждого магазина отрегулирован в зависимости от специфики района.
На полках магазинов представлены в основном продуктовые товары. Есть специальная категория товаров для диабетиков и отдел товаров для здоровья, а также бытовая химия, товары личной гигиены и косметика.
Продуктовые магазины сети в Казани зачастую находятся на торговых площадях, на которых также расположены магазины или отделы с одеждой, посудой, текстилем, украшениями и т.д. Постоянным партнером сети «Эдельвейс» является аптека «Алоэ-фарм».
Временный генеральный директор — Чубуков Юрий Петрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-ая Тихорецкая, 39А
- Телефон: 8 (843) 211-04-66
- Email: direkt@edelveis.ru
- Сайт: edelveis.ru
Дата последнего обновления: 26.08.2018