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АО ТК Эдельвейс

Торговля, Розничная торговля
АО ТК Эдельвейс Фото: edelveis.ru

Общая информация

АО «ТК «Эдельвейс» — сеть продуктовых супермаркетов «Эдельвейс».

Сеть «Эдельвейс» начала развиваться в 1994 году. Тогда был открыт первый продуктовый магазин сети в Казани. Сейчас сеть «Эдельвейс» включает в себя уже более 60 супермаркетов. Формат большинства супермаркетов – магазин у дома, в котором в любое время можно купить все необходимое. Есть также крупные продуктовые магазины. Большим преимуществом магазинов является то, что график работы каждого магазина отрегулирован в зависимости от специфики района.

На полках магазинов представлены в основном продуктовые товары. Есть специальная категория товаров для диабетиков и отдел товаров для здоровья, а также бытовая химия, товары личной гигиены и косметика.

Продуктовые магазины сети в Казани зачастую находятся на торговых площадях, на которых также расположены магазины или отделы с одеждой, посудой, текстилем, украшениями и т.д. Постоянным партнером сети «Эдельвейс» является аптека «Алоэ-фарм».

Временный генеральный директор — Чубуков Юрий Петрович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420054, г. Казань, ул. 2-ая Тихорецкая, 39А
  • Телефон: 8 (843) 211-04-66
  • Email: direkt@edelveis.ru
  • Сайт: edelveis.ru

Дата последнего обновления: 26.08.2018

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