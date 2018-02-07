Как Айрат Хайруллин жаловался на убытки, а Ткачев назвал Татарстан «сырьевым придатком»

Молочный кризис: отрасли предрекли повторение краха 2009-го, когда тысячи коров пустили под нож, а сотни ферм обанкротились

На XI съезде «Союзмолоко» обсудили проблемы падения закупочных цен на молоко в Поволжье и, в частности, в Татарстане. Хотя в целом по России динамика положительная. Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев винит в этом сам регион — в республике почти не осталось предприятий по переработке. Кроме того, обрушить рынок, по его словам, помогают дешевое белорусское сухое молоко, украинский сырный продукт и «серый» импорт. Согласны с ним и эксперты, подробнее — в материале «Реального времени».

За молоко первого сорта — не меньше 25 рублей

В целом динамику с закупочными ценами на молоко в России называют положительной. За несколько лет цены выросли в 1,5 раза, что позволило окупить многие инвестиционные проекты в отрасли. В прошлом году стоимость молока выросла на 5%, то есть опередила инфляцию, которая составила 2,5%. Средние закупочные цены в стране держатся на уровне 23—25 рублей.

— Хотя есть группа регионов, где цены сохраняются на низком уровне — ниже 20 рублей за литр, и это не обеспечивает в полной мере рентабельность производства. Нужно смотреть на баланс производства и потребления, стараться стабилизировать ситуацию. Надеюсь, что Минсельхоз и другие коллеги обратят на это внимание. Хорошо, что союз стал просчитывать индекс себестоимости. Это позволит более четко реагировать на отрицательные тенденции в этой сфере и даст правильные сигналы относительно разумных цен и производителям, и потребителям, — заявил в ходе съезда «Союзмолоко» вице-премьер Аркадий Дворкович.

К этим регионам отнесли все Поволжье, в том числе и Татарстан. Последние 1,5 месяца местные производители несут серьезные убытки из-за резкого снижения закупочных цен до 19—20 рублей за литр. Президент «Союзмолоко» Айрат Хайруллин рассказал, насколько сегодня сложный, трудоемкий и трудноокупаемый процесс — производство молока. По его словам, при окупаемости вложений в молочное животноводство и обеспечении зарплаты на ферме хотя бы на уровне 25 тысяч рублей сельхозпроизводитель должен получать за каждый литр молока первого сорта не меньше 25 рублей. За молоко высшего сорта — и того больше.

«Нужно смотреть на баланс производства и потребления, стараться стабилизировать ситуацию», — заявил в ходе съезда «Союзмолоко» вице-премьер Аркадий Дворкович



Налогом на движимое имущество облагаются даже коровы

— Государство делает многое для развития сельского хозяйства. Выделяет в этом году рекордные 242 млрд рублей на его поддержку. А с другой стороны, борясь с продовольственной инфляцией, в конечном счете перекладывает нагрузку на сельхозпроизводителя. Иногда вредят или согласовывают с рынком вместе. Например, в середине января Росрезерв начал продавать сливочное масло по 250 рублей за кг при себестоимости его производства более 300 рублей за кг, — посетовал Айрат Хайруллин.

Долгие годы в России говорят о необходимости регулирования рынка продовольствия. Но пока вместо регулирования всей его цепочки от фермы до прилавка, вместо торможения роста цен и сельских монополий, «мы, к сожалению, тормозим ферму», посетовал глава «Союзмолоко» и привел примеры. Например, электричество для фермы в прошлом году подорожало на 18%, дизтопливо — почти на треть и появился налог на движимое имущество.

— Даже субсидии, которые получают сельхозпроизводители, стали облагаться НДС — это, конечно же, нонсенс, и по результатам первого квартала вы все это ощутили. С 1 января 2018 года налогом на движимое имущество облагаются даже коровы! Если вы построите ферму и купите коров, то только налог на движимое имущество составит сумму, равную 15—20% от фонда заработной платы. По сути, это налог на модернизацию и тормоз для роста зарплат, которые сегодня и так в два раза ниже на молочной ферме, чем у птицеводов и свиноводов, — отметил Хайруллин.

При этом некоторые регионы освободили свои территории от налога на движимое имущество, но не все. Поэтому парламентарий попросил главу Минсельхозпрода посодействовать в этом вопросе.

«В январе отрицательный финансовый поток товарных молочных ферм в Поволжье составил от 2 до 5 рублей за литр, что уже затрудняет обслуживание кредитов и выплату зарплат. Долго такая ситуация продолжаться не может», — отметил Айрат Хайруллин



Повторение кризиса 2009-го

В последние 2 года сложился паритет доходности между производителями и переработчиками молока. 2017-й назвали самым удачным: закупочные цены были стабильными и эффективными, позволяли фермерам окупать вложения. Конечно, доходы переработчиков несколько упали по сравнению с предыдущими годами. И все-таки позволяли им работать прибыльно, считает Айрат Хайруллин. По его словам, произошедшее в последние 1,5 месяца снижение закупочных цен на молоко сделало переработчиков молока пока единственными выгодоприобретателями. Производственные затраты на каждый литр молока за год значительно выросли. Например, в Поволжье, где производится до 40% молока в стране, — на 5—8 рублей за литр.

— В январе отрицательный финансовый поток товарных молочных ферм в Поволжье составил от 2 до 5 рублей за литр, что уже затрудняет обслуживание кредитов и выплату зарплат. Долго такая ситуация продолжаться не может. В последний раз такая сложная ситуация была в 2009 году, когда закупочные цены на высший сорт молока начинались от 17 рублей за литр. И в результате тысячи коров пошли под нож, а сотни ферм обанкротились, — отметил Айрат Хайруллин.

Руководитель «Союзмолоко» напомнил, что именно в тот период у ферм начали расти долги по кредитам: «Никто не сможет производить молоко себе в убыток, и история может повториться с еще большими потерями для отрасли! И мы не должны этого допустить. Мы пока еще импортозависимы по молоку, а значит, должны работать по наращиванию производства и в первую очередь создавать условия, оберегать свой рынок», — подчеркнул глава союза.

Рассуждения, что закупочные цены падают из-за снижения спроса, не совсем верны, считает он.

«Где нет молокоемких предприятий, где мы не производим в больших объемах сливочное масло, сыры и т. д., где регион в общем-то является сырьевым придатком какого-то другого субъекта, отсюда низкая цена и рождается», — убежден Александр Ткачев



Ткачев: «Татарстан — сырьевой придаток»

Между тем у главы Минсельхозпрода России Александра Ткачева свое видение ситуации с закупочными ценами. По его словам, это во многом вина самих регионов.

— Мы прежде всего потеряли цены по Поволжью. Это в первую очередь Башкирия, Чувашия, Марий Эл, отчасти Татарстан. Почему это произошло? Оказывается, как мониторинг показал, где нет молокоемких предприятий, где мы не производим в больших объемах сливочное масло, сыры и т. д., где регион в общем-то является сырьевым придатком какого-то другого субъекта, отсюда низкая цена и рождается. Вывод — регионам, где нет этих мощностей, надо их создавать, чтобы удерживать цену, а значит, будет спрос на молоко постоянный, может, даже в дефицит уйдет и таким образом цена будет расти, — убежден Александр Ткачев.

Для сохранения стабильной цены, по его мнению, нужны два условия. Первое — восстановление покупательского спроса, а эксперты считают, что это произойдет уже в нынешнем году. И второе — борьба с контрафактом.

— Ни много, ни мало — 3 млн тонн молока заходит по серым схемам, через Беларусь, в том числе украинский сырный продукт идет. То есть мы импорт имеем 220 тысяч и еще плюсом идет этот украинский сыр порядка 130—150 тысяч тонн! Что этот сыр делает? Конечно, он обрушивает рынок, заходит по более низкой цене. Как мы можем противостоять? Мы начинаем сжиматься, снижать цену, естественно, это отражается на нашей экономике, себестоимости и т. д., — продолжал министр.

Участников съезда призвали менять балансы, соблюдать интересы российских производителей. Одним из важных инструментов в этом будет электронная ветсертификация, считают в Минсельхозе



Объемы сухого молока в России выросли в два раза

Тревожит Минсельхоз и производство сухого молока: в Беларуси оно дешевле на 40%, продается по 130 рублей, в России не научились делать его дешевле, чем за 170. Естественно, оно пользуется большим спросом, оно выгодно для многих переработчиков, посетовал Ткачев:

— Сухое молоко больше пользуется спросом, оно выгоднее для переработчиков. Лучше они из этого сухого молока за 20 рублей сделают сырный продукт, чем по 25 рублей будут брать молоко у наших сельхозпроизводителей. Говорят: ну зачем нам цельное? Давайте лучше сделаем из сухого, можно слукавить, зато заработаем. Тем самым мы опять бьем по нормальным честным производителям в России. Стимулов производить молоко — все меньше и меньше. Потому что экономика в эту отрасль становится гораздо выше, и уже говорить о 20% рентабельности не приходится.

Объемы сухого молока в России выросли в два раза. Участников съезда призвали менять балансы, соблюдать интересы российских производителей. Одним из важных инструментов в этом будет электронная ветсертификация, считают в Минсельхозе. Она позволит контролировать прохождение молока от поля до прилавка. Кроме того, с 1 июля заработают новые правила маркировки. На упаковках будут большими буквами, не меньше сантиметра, указывать, что в молочной продукции присутствуют растительные жиры или пальмовое масло.

Пряник и кнут для отрасли

Александр Ткачев призвал к повышению штрафов за контрафакт. Привел примеры: дескать, на Западе за такие нарушения у предприятий по переработке отзывают лицензии, всю партию продукции ликвидируют, а при повторном нарушении — снимают оборудование. Министр считает, что и в России только так смогут бороться с левыми схемами и фальсификатом:

— С одной стороны — пряник: мы субсидируем, помогаем, поддерживаем отрасль. С другой — кнут: защищаем от недобросовестных людей, жестко наказываем каленым железом тех, кто обманывает покупателей и в общем-то наживается и вытесняет с рынка тех, кто делает продукты из натурального молока.

«Я бы посоветовал производителям молока сложиться и поставить цеха по переработке молока на кооперативной основе, а не так, что один частник приходит и начинает диктовать свои условия. Тогда они сами регулировали бы цены. Поэтому пускай не плачут», — считает Камияр Байтемиров. Фото Максима Платонова



Отчасти согласны с министром и в Ассоциации фермеров и крестьянских подворий РТ.

— Наши производители не сказали, что сами виноваты? Потому что отдали сырье в руки переработчиков, и они начали диктовать свои цены. Здесь виноват не только внутренний или внешний рынок. Виноваты мы сами, в том числе и те люди, которые на уровне государства принимают решения. У нас работает много сборщиков молока из других регионов, и начали здесь в Татарстане устанавливать цены. Представьте, что нефтью распоряжались бы не нефтяники, а какие-то посредники. И здесь так же. Мы сами допустили, что у нас «Вимм-Билль-Данн» и другие компании перерабатывают молоко. Теперь чего плакать-то? Было у нас «ваминовское» предприятие, его реализовали удмуртам. Поэтому что здесь говорить? Я бы посоветовал производителям молока сложиться и поставить цеха по переработке молока на кооперативной основе, а не так, что один частник приходит и начинает диктовать свои условия. Тогда они сами регулировали бы цены. Поэтому пускай не плачут, — считает руководитель Ассоциации Камияр Байтемиров.