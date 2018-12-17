Депутат ГД Айрат Хайруллин предложил поднять зарплаты в АПК за счет средств на развитие экспорта

Депутат Госдумы от Татарстана, зампред комитета по аграрным вопросам Айрат Хайруллин предложил поднять зарплаты сельхозработникам, направив на эти цели часть средств, выделенных на развитие экспорта. По его мнению, доход сельского жителя должен составлять 110—120% от дохода горожанина.

Только так получится привлечь молодых специалистов в сельское хозяйство, заявил Хайруллин на парламентских слушаниях.

В ближайшие шесть лет на развитие экспорта направят 350 млрд рублей. При этом на господдержку агропромышленного комплекса в 2019 году выделят более 300 млрд рублей, передает «Коммерсант».

Кроме того, комитет работает над тем, чтобы городские пенсионеры, которые ранее жили в сельской местности, получили новые льготы для сельских пенсионеров. Напомним, с 2019 года неработающие пенсионеры из сельской местности с трудовым стажем более 30 лет будут получать 25%-ную надбавку к фиксированной выплате страховой пенсии.

«У нас в стране немало таких населенных пунктов, которые в какое-то время получили статус городских. Мы сейчас в комитете работаем над тем, чтобы жители таких населенных пунктов, всю жизнь проработавшие в сельском хозяйстве, смогли воспользоваться этими льготами», — сообщил Хайруллин.