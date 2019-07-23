Депутат Госдумы: «Чем больше потребление пива, тем ниже смертность»

В Госдуму вновь внесли законопроект о возвращении пива на футбольные стадионы — идею продвигал президент Татарстана

Фото: Максим Платонов

Два депутата от ЛДПР накануне внесли в Госдуму законопроект, предлагающий вернуть пиво на стадионы, а деньги, полученные от его реализации, вкладывать в развитие детско-юношеского спорта. Авторы проекта при этом ссылаются на международный опыт, в частности, ФИФА и УЕФА. Интернет-газета «Реальное время», внимательно изучив законопроект, вспомнила, откуда — точнее, от кого — пошла идея о возврате пива на футбольные арены, какие ведомства с ней согласны, а кто выступает категорически против.

Депутаты предлагают отменить запрет на продажу пива

В Госдуму накануне внесли поправки в федеральные законы, регулирующие производство, оборот алкоголя, а также развитие физкультуры и спорта. Авторы инициативы — депутаты ЛДПР Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев — предлагают не распространять запрет на розничную продажу пива и пивных напитков, осуществляемую организациями и предпринимателями на основании договоров с организаторами спортивных мероприятий, при оказании этими организациями услуг общественного питания во время проведения матчей официальных соревнований по футболу (за исключением времени проведения детско-юношеских спортивных мероприятий).

Авторы проекта указывают, что расходовать средства, полученные организаторами мероприятий от реализации пива, можно на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта. «Настоящий проект федерального закона подготовлен с учетом имеющихся потребностей физкультурно-спортивных организаций в дополнительных источниках финансирования их деятельности и предусматривает создание условий для направления части бюджетов пивоваренных компаний на поддержку и развитие спорта», — отмечают депутаты.

«Во всем мире так»: авторы законопроекта ссылаются на опыт ФИФА и УЕФА

В пояснительной записке Лебедев и Свищев пишут, что практика спонсирования профессиональных спортивных мероприятий пивоваренными компаниями распространена во всем мире, более того, «все права на рекламу во время международных спортивных соревнований принадлежат не их местным организаторам, а международным федерациям по видам спорта»:

«Независимо от места проведения очередного мероприятия федерации соблюдают взятые на себя перед своими рекламодателями обязательства. Например, реклама спонсоров МОК, ФИФА, УЕФА во время проведения всех спортивных соревнований и на всех аренах, так же как и во время телетрансляций, обязательна».

«Страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены», — говорится в пояснительной записке. Фото migalhas.com.br

Далее депутаты приводят примеры. Так, Лондонский организационный комитет Олимпийских и Паралимпийских игр назначил британское подразделение компании Heineken (производитель пива) официальным спонсором Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. А титульным спонсором Международного олимпийского комитета (МОК), ответственного за проведение всех Олимпийских игр, а также одним из ключевых партнеров чемпионата мира по футболу является марка Budweiser, принадлежащая американской компании Anheuser-Bush Inc.

Авторы законопроекта признаются, что идея вернуть пиво на футбольные стадионы основана на опыте проведения в РФ чемпионата мира по футболу. Исторически пивные компании так и так выступали и выступают спонсорами футбольных команд по всему миру («Карлсберг» и футбольный клуб «Ливерпуль», «Хайнекен» и Лига чемпионов УЕФА, пивоваренный завод «Пауланер» и «Бавария», «Боруссия» и «Битбаргер»). Пиво, кроме того, «разрешено на футбольных матчах практически во всех европейских странах — в Германии, Англии, Ирландии, Чехословакии, Дании, Бельгии, Нидерландах, Швейцарии, Венгрии и во многих других». Как следствие, «производители пива охотно сотрудничают с футбольными клубами и вкладывают в развитие футбола значительные денежные средства, полученные также и в результате разрешенной торговли на стадионах во время матчей. Да и раньше, до запрета в 2005 году рекламы на пиво, «российский футбол также мирно сосуществовал с пивом», к примеру, «Старый мельник» был официальным спонсором сборной России по футболу, «Балтика» спонсировала «Зенит». Запрет 2005 года был лишь временно снят во время прошлогоднего мундиаля. «Страхи по поводу употребления пива во время футбольных матчей значительно преувеличены», — говорится в пояснительной записке.

С подачи Минниханова: откуда идея о возврате пива на стадион

Фактически инициатором запуска нового законопроекта стал в прошлом году президент Татарстана Рустам Минниханов, который попросил «вернуть пиво на стадионы ради православных». Предложение Владимиру Путину на заседании совета по спорту и совета организационного комитета «Россия-2018» в Калининграде он обосновал «заботой о православных братьях». И добавил, что в Казани за время проведения чемпионата мира по футболу было продано пива на 89 миллионов рублей и «никаких эксцессов, никаких проблем не было».

— Просил бы посмотреть... Во-первых, все-таки мужчина любит пиво, а во-вторых, все-таки продукт... — заметил президент РТ.

— Не все пьют пиво, в Татарстане, может, больше любят, — пошутил Путин.

— Мне, конечно, стыдно говорить как мусульманину про пиво, но я забочусь о наших братьях, православных, — нашелся тогда Минниханов.

— Ну раз мусульмане просят, посмотрим, — заявил президент РФ.

РПЦ — против, Минспорта РФ и Премьер-лига — за

РПЦ чуть ли не на следующий день выразила свое — отрицательное, разумеется — отношение к инициативе разрешить свободную продажу пива на стадионах во время спортивных соревнований. Представитель церкви Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по противодействию алкоголизму и утверждению трезвости синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, признался, что у православных действительно нет полного запрета на употребление алкоголя, «но мы против пьянства, против употребления алкоголя в общественных местах, против свободной продажи алкоголя. Православный не значит пьяный, пьянство считается страшным грехом». Поэтому РПЦ «категорически против такого предложения».

Само послабление с продажей пива на стадионах в прошлом году связано было с непреклонной позицией ФИФА, которая продавила федеральный закон, подписанный Путиным в 2013 году и допускавший розничную продажу алкоголя, реализуемую федерацией и ее партнерами. В результате в Казани на время матчей ЧМ-2018 было введено восемь запретных зон для продажи алкоголя, но на стадионе и в фан-зоне пиво было доступно. За отмену запрета выступает и Российская премьер-лига, президент которой Сергей Прядкин в мае 2018 года заявил, что лига рассчитывала возобновить переговоры и привлечь пивные бренды в качестве спонсоров. В 2014 году вернуть пиво на стадионы предлагало Министерство экономического развития РФ (безуспешно). После инициативы Минниханова в ноябре прошлого года в пользу отмены запрета на продажу алкоголя выступил и министр спорта России Павел Колобков: «Вопрос пива нужно обсуждать в комплексе с вопросом наследия спортивных сооружений и их эксплуатации. Опыт продажи пива на спортивных мероприятиях у нас есть. Продажа пива не влияет на поведение болельщиков», — заверил он.

«С 2008 по 2016 год заболеваемость алкогольными психозами снизилась»

Однако в мае 2019 года против выступила вице-премьер РФ по вопросам социальной политики Татьяна Голикова, заявившая, что категорически против «такого возврата и такого отката»:

— Потому что я знаю, как трудно это преодолеть и насколько дорого это стоит с точки зрения вклада в здоровье конкретного гражданина.

Отказываться от достижений в деле борьбы с употреблением алкоголя (где России удалось достичь «хорошего отложенного эффекта»), от «абсолютных достижений страны» она считает неправильным. Отрицательно к идее возврата алкоголя на стадионы отнеслись и в Минздраве РФ:

— Мы не поддерживаем эту инициативу, так как она недостаточно обоснована, а успешный чемпионат мира по футболу — 2018 не показатель, — заявили там и привели статистику: с 2008 по 2016 год заболеваемость алкогольными психозами снизилась с 80,35 до 40,6 на 100 тыс. населения, зарегистрированные розничные продажи алкогольной продукции в России с 2008 по 2017 год сократились на 22%, с 1 373 млн л этанола до 1 073 млн л соответственно.

Зарегистрированные розничные продажи алкогольной продукции в России с 2008 по 2017 год сократились на 22%. Фото Олега Тихонова

«Есть прямая связь между потреблением пива и продолжительностью жизни»

Айрата Хайруллина, депутата Госдумы РФ от Татарстана, уже нельзя отнести к так называемому «пивному лобби»: в прошлом владелец пивоваренного завода «Красный Восток», он впоследствии отказался от пивного бизнеса в пользу сельскохозяйственного. Тем не менее в беседе с корреспондентом «Реального времени», он фактически выступил в поддержку «миннихановской» инициативы:

— Я действительно долгие годы занимался производством пива. И интересовался этим вопросом. Так вот, есть три вида стран, если мы идем с юга на север: страны винные, страны пивные и страны крепких алкогольных напитков. Так вот у финнов, которые легко относятся к к алкоголю, есть исследования, согласно которым есть прямая связь между потреблением пива и продолжительностью жизни: чем больше потребление пива, тем ниже смертность. И такие исследования есть в Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Англии. Пивоварение очень глубокая и серьезная культура. Пиво называют в Европе «жидким хлебом», его не считают алкоголем. И у нас в России в какой-то момент времени пиво было выведено из разряда алкогольных напитков.

«Термин «пивной алкоголизм» придумали в России»

Однако впоследствии, заметил депутат и бывший пивовар, в России произошел «резкий крен», когда с пивом стали бороться, ограничивать его продажу, рекламу. Начали поднимать акцизную ставку. Произошло резкое падение потребление пива на душу населения, но пить россияне, уверяет Айрат Хайруллин, меньше не стали: просто стали пить больше крепкие алкогольные напитки, причем нелегальные, суррогаты, «самогоны, одеколоны».

— Вопрос очень тонкий и осторожный. Подходить к нему надо без эмоций. Термин «пивной алкоголизм» придумали в России. А между тем пивоваренное производство, хмеля очень положительно по касательной влияет и на развитие сельского хозяйства, крупного рогатого скота и т. д. Очень жалко, что прошедшие 12—13 лет экспериментировали на запрете. Я считаю, что Рустам Минниханов в этом вопросе поступил взвешено и правильно, убрав эмоции в сторону. Во всем мире на футбольных стадионах потребление пива не ограничено, а пивоваренные компании вкладывают большие деньги в поддержку спорта. А мы постоянно придумываем запретительные модели.

«Что будет, если вернуть пиво футбольным фанатам?»

Председатель организации «Трезвый Башкортостан» Марат Абдуллин с доводами Хайруллина не согласен и считает новый законопроект попыткой «пивного лобби» продавить свою точку зрения. Первый раз, в декабре прошлого года, «с наскока» у депутатов ничего не получилось:

— Те же люди пытаются обосновать мнение, что пиво якобы не является алкоголем! Поэтому и не надо относиться к нему, мол, как к алкоголю. Отменить запрет на рекламу алкоголя. Эти шаги мы видим. Но, как я понимаю, в России есть вопросы, решение которых зависит от решения конкретного руководства, — отметил он в беседе с корреспондентом «Реального времени», имея в виду президента России.

Он напомнил, что хотя идея изначально была озвучена президентом Татарстана, главный двигатель законопроекта и идея возвращения пива на стадионы — «пивное лобби». По подсчетам Абдуллина, ежегодный оборот пивного рынка в России — 4—5 трлн рублей. Поэтому возможности у пивоваров по лоббированию «громадные», заключает активист.

— Думаю, несмотря на это, перспектив у законопроекта мало. Путин считает его преждевременным. И позиция властей России вообще по криминогенной составляющей очень жесткая: и так криминала и смертности хватает, тем более по «пьяной теме». Что будет, если вернуть пиво футбольным фанатам? Разве криминогенная составляющая не повысится? МВД точно против законопроекта выступит, — убежден Абдуллин.

Тезка и однофамилец Абдуллина, но из среды футбольных болельщиков «Рубина», не согласен, что пиво на стадионах может повысить преступность:

— Это больше хорошо, чем плохо. Я не думаю, что с пивом возникнут проблемы на стадионе. Сейчас общество воспитанное уже стало. И пиво сейчас через охрану не проносят: у нас на фан-секторе даже пьяных людей не встретишь, — подчеркнул Марат Абдуллин, один из лидеров общественной спортивной организации «Клуб болельщиков ФК «Рубин», и поддержал возвращение пива на стадионы.