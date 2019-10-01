В Татарстане бывшего главврача больницы оштрафовали за предоставление сыну служебного автомобиля

Суд в Татарстане оштрафовал на 130 тыс. рублей бывшего главного врача ГАУЗ «Сармановская ЦРБ» 57-летнего Ильдуса Шакирова. Он признан виновным в превышении служебных полномочий, растрате, служебном подлоге и злоупотреблении должностными полномочиями.

Установлено, что в 2017 году главврач передал своему сыну, не имевшему отношения к больнице, в безвозмездное пользование служебный автомобиль Lada Vesta, которым тот пользовался в течение полугода. ЦРБ понесло расходы на обязательное страхование машины и уплату транспортного налога на 5 тыс. рублей. Помимо этого, Шакиров передал сыну служебную топливную карту, которой тот осуществил заправку машины на сумму более 126 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Следкома по РТ.

Также Шакиров после выделения больнице путевок для реабилитации граждан приказал оформить фиктивные медицинские документы, на основании которых вместе с супругой прошел курс реабилитации в клинике-санатории стоимостью более 50 тыс. рублей.