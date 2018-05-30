ООО Реальное время

Общая информация

Интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики. Ежедневно мы формируем картину дня, в которой отражена не только официальная повестка, но и все ключевые бизнес -события региона и страны. Актуальные темы дня публикуются в репортажах в интервью с экспертами, транслируются в прямом эфире в формате онлайн-конференций из студии «Реального времени».

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Редакция интернет-газеты — это собственная служба новостей, группы выпуска, аналитический отдел, фото-редакция, пул специальных корреспондентов. Редакция и специально созданное event-подразделение регулярно проводят собственные бизнес-мероприятия для обсуждения ключевых вопросов различных рынков.

Ежедневно на «Реальное время» ссылаются десятки как региональных, так и федеральных СМИ. «Реальное время» входит в ТОП-3 самых цитируемых СМИ РТ и ТОП-30 самых цитируемых интернет-СМИ России по данным информационно- аналитической системы «Медиалогия»



АНАЛИТИКА

«Реальное время» – единственное региональное интернет-издание, которое на постоянной основе отслеживает индексы цен на самые различные товары в Татарстане и Поволжье.



МЕРОПРИЯТИЯ

Мы создаем собственные площадки для общения бизнеса, власти и науки. Собирая экспертов региональной экономики под своим брендом, мы формируем активное сообщество, помогаем установлению бизнес-связей, а также публикуем в газете эксклюзивные материалы по итогам встреч. Основные форматы, реализуемые на регулярной основе это ежегодные мероприятия бизнес-форм и открытая лекция. Ежемесячно мы собираем отраслевые и межотраслевые бизнес-бранчи.

СПОРТ

Мы публикуем спортивные новости: трансляции матчей, репортажи с соревнований и спортивную аналитику: прогнозы и разборы матча, мнения экспертов, интервью с тренерами и спортсменами. Свежие спортивные новости: футбол и хоккей, баскетбол, хоккей с мячом, бокс и легкая атлетика, волейбол, Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы, лучшие матчи, трансферные эксклюзивы.



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