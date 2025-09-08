В Казани пройдет инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!»

Мероприятие впервые получило всероссийский, оно состоится также в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

28 октября в Казани пройдет инвестиционный форум ВТБ «Россия зовет!». Помимо столицы Татарстана, он состоится также в в Санкт-Петербурге (24 сентября), Екатеринбурге (7 октября) и Краснодаре (13 ноября). Завершится форум двухдневным мероприятием на московской площадке в декабре.



— Этой осенью мы проводим форумы в ведущих деловых центрах страны, где частные инвесторы вместе с экспертами банка и крупнейшими российскими компаниями обсудят наиболее эффективные современные инструменты управления капиталом, — сообщил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.



Участники займутся поиском практических решений для формирования инвестиционных стратегией в условиях трансформации финансового рынка России.

предоставлено пресс-службой ВТБ

На форуме пройдет разговор с представителями ведущих российских эмитентов, стратегическая сессия с участием представителей Банка России, Минфина РФ, региональных органов и руководителей крупнейших российских компаний, мастер-классы по традиционным и альтернативным инвестициям и т.д.

Представителей компании ждут специальные сессии по управлению ликвидностью и структурированию корпоративных фондов — к ним присоединятся казначеи крупных компаний из сферы ритейла, промышленности и IT.

