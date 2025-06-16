III Научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения»

19–20 июня в ІТ-парке имени Башира Рамеева пройдет российская научно-практическая конференция «Безопасность в медицине: технологии и решения», посвященная совершенствованию стандартов качества и безопасности в медицинских учреждениях России

Фото: предоставлено пресс-службой Научно-практической коконфиренции

В современных условиях развития мировой и отечественной медицины вопросы безопасности как пациента, так и сотрудника становятся ключевыми. Медицинские учреждения все чаще обращают внимание на инструменты и технологии по минимизации рисков неблагоприятных событий, а также уменьшению последствий их возникновения.

Эксперты и участники собираются уже 3-й год в поиске ответа на вопросы «Что такое безопасная клиника как для пациента, так и для сотрудника». Будет представлен опыт передовых клиник России.

На сегодня команда ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» выстраивает свою систему оказания помощи населению, исходя из принципов безопасности, оберегая врача и пациента от возможных ошибок и рисков. Специалисты клиники планируют поделиться своим опытом, знаниями и наработками с коллегами со всей России, представив различные кейсы и доклады.

На конференции выступят руководство Росздравнадзора, эксперты Минздрава России и HR-специалисты «Яндекс».

Во время конференции пройдет дистанционный аудит клиники с использованием мобильного аудитора — новой разработки РКБ с одним из ведущих производителей оборудования Татарстана.

Во время конференции пройдет интерактивная выставка «Модель безопасной клиники: технологии и решения», на которой будет работать реальный пост медицинской сестры, палата, тьюторы центра компетенций РКБ Татарстана проведут симуляционные занятия, а преподаватели Казанского медицинского колледжа продемонстрирует современные VR-технологии.

Пресс-подход к и.о. министра здравоохранения РТ Альмиру Абашеву и экспертам конференции запланирован на 19 июня в 8.30.