Набиева Алсу Рустэмовна
Общая информация
Депутат Государственного совета РТ шестого созыва, ректор Российского университета кооперации, ректор Казанского кооперативного института
Родилась 12 марта 1979 года
Образование
2002 г. — окончила исторический факультет Казанского государственного университета.
2017 г. — АНОО ВО ЦРФ «Российский университет кооперации».
Трудовая деятельность
С 2007 по 2017 гг. — старший преподаватель Казанского кооперативного института.
В 2017 г. — проректор по учебной работе Казанского кооперативного института.
С сентября 2017 г. — ректор Казанского кооперативного института.
С сентября 2019 гг. — депутат Государственного совета РТ шестого созыва.
С июля 2020 г. — ректор Российского университета кооперации.
Награды
Награждена нагрудным знаком «Молодой лидер кооперативного движения России» (2007 г.), почетной грамотой Совета Центросоюза РФ (2012 г.), нагрудным знаком «За заслуги в образовании» (2014 г.), орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» (2017 г.).
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Дата последнего обновления: 10.08.2020