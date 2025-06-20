ФСК «Регион» приготовила масштабную развлекательную программу на празднование Сабантуя в Казани

Фото: предоставлено пресс-службой ФСК Регион

Стилизованная под террасу фотозона и увлекательные мастер-классы, конкурсы с призами и активные развлечения, а также памятные фирменные сувениры! ФСК «Регион», входящая в ГК ФСК, приглашает жителей и гостей столицы Татарстана на Сабантуй (0+). Народные гуляния пройдут на озере Лебяжьем, вход свободный.

Сабантуй — национальный татарский и башкирский праздник, посвященный окончанию весенних полевых работ. Праздник не привязан к конкретной дате, и в этом году Казань отмечает его 21 июня. Развлекательная программа, специально подготовленная ФСК «Регион», продлится с 10.00 до 17.00.

«Участие в народных праздниках и гуляниях уже давно стало для нашей компании доброй традицией. Мы рады быть частью таких по-настоящему семейных, объединяющих мероприятий. Для нас это уникальная возможность сблизиться с культурой, традициями и ценностями региона, его жителей и гостей», — сказала директор департамента маркетинга и PR ФСК «Регион» Ольга Воинова.

В Республике Татарстан ФСК «Регион» ведет строительство двух жилых комплексов: бизнес-класса «Фриссон» в сердце Казани и комфорт-класса «ФоРест» в поселке Октябрьский Зеленодольского района.

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