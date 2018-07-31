Камский бекон

Общая информация

ООО «Камский бекон» начало свою деятельность в 2005 году на базе свинокомплекса «Сосновоборский», основанного в 1974 году. Сегодня ООО «Камский Бекон» — одно из крупнейших свиноводческих предприятий России.

Основные направления деятельности компании включают в себя растениеводство, промышленное свиноводство. ООО «Камский Бекон» специализируется на выращивании и убое свиней беконного типа. Основным продуктом являются охлажденные свиные полутуши первой и второй категории. Также в ассортименте предлагается продукция обвалки свиных полутуш, субпродукты в охлажденном и замороженном виде.

ООО «Камский Бекон» — самый крупный производитель свинины в Республике Татарстан. Блок свиноводства представлен четырьмя фермами в совокупности на 16800 свиноматок, в том числе племенной репродуктор на 4550 свиноматок.



В г. Набережные Челны 5 февраля 2013 г. было введено в эксплуатацию одно из крупнейших и высокотехнологичных предприятий по убою скота и первичной переработке мяса. Особенностью предприятия является возможность производить свинину и говядину на одной площадке.



Основные задачи блока растениеводства ООО «Камский Бекон» – выращивание злаковых и бобовых культур с целью производства комбикормов для свиноводческих комплексов компании и внесение органического удобрения на основе навоза от свиней в собственные поля с целью повышения плодородия почвы. Общая посевная площадь — 8 тыс. га. Предприятие выращивает пшеницу, ячмень, горох, тритикале.

Генеральный директор — Сафиулин Равиль Раисович



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