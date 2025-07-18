Модный взрыв в Казани: Volga Fashion Show отметит 10 лет на стадионе Ak Bars Арена

Самое ожидаемое fashion-событие года возвращается в Казань — масштабнее, ярче и амбициознее, чем когда-либо. Одно из крупнейших модных событий в Поволжье состоится 9–10 августа в Ak Bars Арене.

Фото: предоставлено пресс-службой Volga Fashion Show

За десятилетнюю историю проект объединил более 300 дизайнеров из России и стран СНГ, стал стартовой площадкой для молодых брендов и важным местом встречи профессионалов индустрии моды. По итогам показа жюри выберет трех победителей, которые отправятся представлять свои коллекции на неделю моды Volga Fashion Week в Москве. Это шанс выйти на федеральный уровень и заявить о себе перед профессиональным fashion-сообществом.

В этом году программа мероприятия разделена на два насыщенных дня.

9 августа — день большого показа. На главной площадке Ak Bars Арены зрителей ждут коллекции дизайнеров из Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов. Среди участников — как именитые модельеры, так и амбициозные новички, уже заявившие о себе в fashion-среде. Гостей ждет эффектный подиум, сильный стилистический кураторинг и визуальные решения, достойные мировых недель моды. После показов гости смогут посетить fashion-маркет, где будут представлены вещи из новых коллекций — уникальная возможность приобрести одежду прямо с подиума.

10 августа — деловая программа для дизайнеров, стилистов, PR-специалистов и всех, кто работает в индустрии моды. Пройдут мастер-классы, открытые лекции и дискуссии с экспертами из мира моды, ретейла и брендинга. В фокусе — продвижение бренда, устойчивость, продажи и выход на новые рынки.

«Volga Fashion Show — это больше чем показы. Это культурный и бизнес-мост между регионами и столицами, это реальный шанс заявить о себе на всю страну», — говорит основатель и организатор проекта, генеральный продюсер Юлиана Благовская.

За 10 лет Volga Fashion Show посетили более 20 000 гостей, более 300 брендов приняли участие в показах, а фотографии с подиума и закулисья публиковались в ведущих модных и lifestyle-изданиях.

«Каждый сезон мы получаем десятки заявок от дизайнеров со всей страны. Это говорит о том, что региональные недели моды востребованы, они дают драйв, эмоции и возможности», — делится Благовская.



Volga Fashion Show — ежегодный независимый fashion-проект, созданный в Казани в 2014 году. За 10 лет стал одним из главных региональных модных событий страны, объединяя показы, выставки и деловые мероприятия для профессионалов индустрии моды. Единственный федеральный проект в сфере моды и креативных индустрий, который помогает российским дизайнерам в создании, продвижении, обучении, презентации и дистрибуции коллекций. А также поддерживает дизайнеров с самобытным ДНК бренда, ориентированных на популяризацию традиционного народного костюма России, изучение культуры родного края. География участников насчитывает более 100 городов: Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Нижний Новгород, Челябинск, Красноярск, Самара, Уфа, Ростов-на-Дону, Омск, Краснодар, Воронеж, Пермь, Волгоград и другие.