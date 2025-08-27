Тимур Шигабутдинов: ТАИФом вложено более триллиона рублей в строительство производственных мощностей

На площадке международной нефтегазохимической выставки, Kazan Oil, Gas&Chemistry промышленники делились планами на ближайшие годы

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» накануне стартовал Татарстанский нефтегазохимический форум. Одно из ключевых событий форума — Международная нефтегазохимическая выставка Kazan Oil, Gas&Chemistry, собравшая более 200 российских и зарубежных экспонентов — компаний из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ.

Раису Татарстана Рустаму Минниханову по традиции презентовали результаты работы предприятий во время обхода экспозиции, состоявшегося сразу после официальной церемонии открытия форума. Результаты и планы Группы представил генеральный директор АО «ТАИФ» Тимур Шигабутдинов.

— В этом году ГК ТАИФ исполняется 35 лет. За это время реализовано более 120 инвестиционных проектов. Было вложено более триллиона рублей — в инвестиции в строительство новых и обновление действующих производственных мощностей. Было получено более двух триллионов рублей сальдированной EBITDA и уплачено более одного триллиона рублей налоговых платежей в различные уровни бюджета, — отметил Тимур Шигабутдинов достижения Группы высоким гостям.

Одним из ключевых предприятий Группы является нефтеперерабатывающий комплекс — АО «ТАИФ-НК»:

— Технологическую эффективность этого завода подтверждает один из самых высоких показателей уровня индекса Нельсона. Он составляет 12,8. С этим показателем «ТАИФ-НК» входит в ТОП-20 самых технологичных НПЗ мира. За время существования ТАИФ-НК одним из ключевых достижений было увеличение коэффициента процента извлечения светлых нефтепродуктов с 36% до 94%. И мы продолжаем работать над этим вопросом с целью увеличения до 98%. Также степень извлечения серы из нефти доведена до уровня 94,5%, что также является одним из самых высоких показателей, — озвучил цифры Тимур Шигабутдинов.

Активно развиваясь, повышая глубину и качество переработки сырья, строя новые производства и осваивая новые виды продукции, комплекс одновременно снижает уровень воздействия на окружающую среду:

— Ежегодно ТАИФ-НК вкладывает более 2 млрд рублей в природоохранные, экологические проекты. Это позволило сократить выбросы загрязняющих веществ практически в 2 раза. А также предприятие смогло полностью перейти на замкнутую систему водооборота, — подчеркнул Тимур Шигабутдинов.

Активная научно-прикладная деятельность специалистов нефтеперерабатывающего комплекса, совместно с экспертами головной компании Группы, нашла воплощение в решении построить собственный научно-исследовательский центр.

— В опытно-промышленную эксплуатацию мы введем его уже осенью этого года. Это позволит продолжить работу по изучению технологии глубокой переработки тяжелых остатков, также подбор новых рецептур, подбор катализаторов, расширение сырьевой базы, а самое главное — вести подготовку специалистов-технологов для собственных производств, — отметил генеральный директор АО «ТАИФ».

В энергетике дан старт программе развития на 34 млрд рублей

Не менее важной составляющей Группы ТАИФ является генерирующая компания «ТГК-16».

— Мы оперируем двумя ТЭЦ — в Нижнекамске и в Казани. За время существования ТГК-16, а это 15 лет, было вложено почти 60 млрд рублей инвестиций в основные фонды. Более того, на следующие 5 лет составлена и утверждена программа инвестиций, общей стоимостью в денежном выражении — порядка 34 млрд рублей. В том числе будет производится модернизация пяти паровых турбин, общей мощностью 460 Мвт в рамках государственной программы КОММОД, — анонсировал масштабные перемены Тимур Шигабутдинов.

За 15 лет работы генерирующей компании уже удалось существенно нарастить установленную мощность по выработке тепловой и электрической энергии, увеличить и отпуск потребителям. Кроме того, активно ведется работа по повышению эффективности генерирующих мощностей:

— На 15% за 15 лет был снижен расход топлива — до уровня 260 грамм на КВт/час. Это примерно на 17% ниже, чем в среднем по России, — отметил выступающий.

Серьезным испытанием стал отказ со стороны поставщика в инспекционном обслуживании уникального оборудования: газотурбинной установки, с 2017 года действующей в составе Казанской ТЭЦ-3.

— Рустам Нургалиевич, мы весной докладывали, что подготовились к капитальной инспекции этой установки. Готовы доложить, что капитальная инспекция полностью проведена. С заменой главного ротора. Полностью и исключительно собственными силами и с привлечением исключительно российских подрядчиков. Турбина запущена и выведена на технологический режим. Мы это сделали! И теперь можем полностью сами ее эксплуатировать и проводить капитальные ремонты, — подчеркнул в ходе презентации Тимур Шигабутдинов.

В планах удвоить пролив топлива в фирменной сети АЗС

238 заправочных станций. Такое количество АЗС делает фирменную сеть — ООО «ТАИФ-НК АЗС» одной из крупнейших не только в Татарстане, но и в ПФО.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— На сегодняшнее время пролив в нашей сети АЗС составляет порядка полумиллиона тонн моторного топлива в год. Поставлена задача увеличить этот объем до миллиона тонн в год. Ведется активный ребрендинг, а также улучшение внутренних бизнес-процессов. Уверен, что в течение нескольких лет, этот уровень будет достигнут, — заверил участников обхода генеральный директор АО «ТАИФ».

Как не вызывает сомнений и дальнейший успех еще одного уникального производства в составе группы: «ТАИФ — Смазочные материалы».

— Это уникальное производство основы полиальфаолефинов для синтетических масел. Мы здесь продолжаем разработку новых рецептур. Работаем с крупнейшими предприятиями нефтегазохимического комплекса. С Группой компаний СИБУР, «Роснефтью», «Лукойлом». Поставляем им компрессорные, редукторные, трансформаторные масла и продолжаем работу в этом направлении, — завершил презентацию Тимур Шигабутдинов.

