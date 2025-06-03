Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан запускает некоммерческий проект «Рисуй, Казань!»

Отделение Социального фонда России по Республике Татарстан запускает некоммерческий проект «Рисуй, Казань!» и приглашает взрослых и детей на воскресные уроки рисования под открытым небом. Для самых маленьких участников детские дни предусматриваются в течение всего лета.

«Этот живописный летний проект реализуется по инициативе Отделения СФР по РТ пятый год. Всего за это время было проведено более 200 уроков для почти 3 тысяч жителей и гостей республики. Занятия на открытом воздухе — это не только азарт, но и творческий полет, который осуществляется под руководством профессиональных педагогов. Солнечная погода и красота казанских пейзажей помогают в этом», — отметил управляющий Отделением СФР по Республике Татарстан Эдуард Вафин.

Участники смогут освоить различные техники живописи, делать ровные штрихи карандашом, правильно подбирать цвета, рисовать акварельными и акриловыми красками. Материалы для занятий предоставляются на месте, с собой нужно захватить только желание и вдохновение!