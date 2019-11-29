29 ноя 2019

Церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг-2019»

Церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг-2019»

Деловая премия «Реальный рейтинг» — ежегодная региональная отраслевая премия, на которую номинируются успешные предприятия ПФО в 9 сегментах экономики. Победителей определяет методика, разработанная интернет-газетой «Реальное время», на основе которой составлен ТОП-100 (по 10 лучших компаний, зарегистрированных на территории ПФО и действующих на текущий момент, в каждой отрасли).

Церемония награждения руководителей предприятий, ставших лидерами рейтинга, состоится 29 ноября 2019г.

Премия «Реальный рейтинг» определит победителей в номинациях из 9 ключевых отраслей экономики регионов ПФО.

  1. ИТ компании (системные интеграторы, ПО)
  2. Телекоммуникации и связь
  3. Строительство жилых домов
  4. Пищевая промышленность
  5. Производство медикаментов
  6. Розничная торговля
  7. Продуктовый ритейл
  8. Сельское хозяйство
  9. Автодилеры

В церемонии награждения примут участие порядка 150 гостей из числа руководителей компаний-номинантов и победителей, представителей бизнес-элиты Татарстана, а также представителей органов власти ПФО.

Более подробная информация на сайте премии «Реальный рейтинг»

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