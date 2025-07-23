2 и 3 августа в Казани пройдет Маркет Маркета, фестиваль товаров для дома и не только

Мероприятие пройдет на территории парка «Черное озеро»

2 и 3 августа в Казани пройдет Маркет Маркета, фестиваль товаров для дома и не только от Яндекс Маркета. Мероприятие пройдет на территории парка «Черное озеро». Гости смогут познакомиться с 15 тысячами товаров от десятков брендов, многие из которых родом из Казани.

Проект создан, чтобы познакомить жителей города с локальными мастерами и брендами и сделать традиционные элементы татарской культуры доступными широкой аудитории.

Посетителей фестиваля ждут 4 лекции по декору для дома от локальных спикеров, активности для детей, розыгрыш призов. Каждый час на площадке будут проводить творческие мастер-классы — всего их планируется 12.

На фестивале пройдет маркет, где можно приобрести товары локальных брендов, таких как «Металломания», «Юннат», «Айда», Sama Sdelau, Koverlar, Peach Ceramics, Yamilova Urban Candles, Tatar Home и других. В рамках проекта Яндекс Маркет провел опен-колл, чтобы найти новые имена и бренды в индустрии товаров для дома. Финалисты получили возможность стать участниками фестиваля — ими стали Fonar, «Металломания», Sama Sdelau и Decoruan Panels. Также на фестивале представят свои товары федеральные бренды, среди которых — Polaris, Tefal, Kitfort, Яндекс Фабрика (tuvio, junion, pragma, commo), TKANO, liberty jones, re-feel и другие.

Каждый желающий сможет посетить фестиваль бесплатно — нужно лишь зарегистрироваться на сайте проекта.