Более полутора тысячи бегунов приняли участие в «Зеленом марафоне» Сбера в Казани

Фото: realnoevremya.ru

31 мая экстрим-парк «Урам» на один день стал центром спортивного праздника, где собрались более полутора тысяч участников «Зеленого марафона». Это событие объединило профессиональных спортсменов, любителей бега и целые семьи, доказав, что спорт может быть по-настоящему объединяющей силой.

Победители забегов:

Дистанция 10 км

Женщины:

1. Смирнова Марина ( номер 0505) время 37:26 — 1 место

2. Сидорова Оксана ( номер 0684) время 39:59 — 2 место

3. Неустоева Татьяна ( номер 0648) время 40:26 — 3 место

Мужчины:

1. Хусаинов Фазыл ( номер 001) время 31:33 — 1 место

2. Казаков Кирилл ( номер 0616) время 31:41 — 2 место

3. Галимов Марсель (номер 0625) время 35:08 — 3 место

Дистанция 4,2 км (дети до 18 лет)

Девушки:

1. Петренко Саида (номер 025) время 22:00 — 1 место

2. Хасанова Диана ( номер 038) время 26:01 — 2 место

3. Ларюхина Елизавета ( номер 012) время 26:24 — 3 место

Юноши:

1. Калимуллин Родион ( номер 010) время 19:50 — 1 место

2. Горохов Игорь ( номер 052) время 22:30 — 2 место

3. Дмитриев Марк ( номер 055) время 24:56 — 3 место

Дистанция 4,2 км (взрослые)

Мужчины:

Семенов Сергей (номер 0683) — 1 место на дистанции 4,2 км (время 14:16) Хафизов Руслан (номер 0755) — 2 место на дистанции 4,2 км (время 14:21) Хохлов Сергей ( номер 0019) — 3 место на дистанции 4,2 км (время 14:40)

Женщины:

Юдина Альбина (номер 0927) время 18:06 Зубарева Дарья ( номер 0691) время 18:23 Наговицына Анастасия ( номер 0482) время 18:36

Детские забеги также выявили своих чемпионов:

Дистанция 600 м дети

Девочки:

1. Гумерова Самира ( номер 13)

2. Титова Мираслава ( номер 070)

3. Габелбариева Севиль ( номер 072)

Мальчики:

1. Хузин Искандер ( номер 176) — 1 место

2. Мрясов Андрей ( номер 191) — 2 место

3. Мустафин Дамир (номер 041) — 3 место

По детям нет результатов

Дистанция 800 м

Девочки:

1. Шарафиева Зиля ( номер 009) — 1 место

2. Чекулаева Анна ( номер 103) — 2 место

3. Фролова Арина (номер 048) — 3 место

Мальчики:

1. Сальков Радмир (номер 046) — 1 место

2. Марданшин Данис ( номера нет) — 2 место

3. Шарафиев Данияр ( номер 011) — 3 место





«Зеленый марафон» давно перестал быть просто спортивным мероприятием — это настоящий праздник здорового образа жизни, который мы создаем вместе с жителями и гостями Казани, — отметил управляющий Отделением «Банк Татарстан» Руслан Салимов. — Каждый год мы видим, как растет количество участников, а значит, наша миссия по популяризации спорта и экологических инициатив находит отклик у людей».

Традиционно часть средств от регистрации участников будет направлена в Благотворительный фонд «Вклад в будущее» в поддержку развития инклюзивного образования детей в России: для детей с особенностями и опытом сиротства.

Особой частью программы стал фестиваль спортивных федераций, где гости познакомились с разнообразием спортивных дисциплин: от динамичного бадминтона и флорбола до благородного дзюдо и увлекательного керлинга. Легендарные клубы республики — «Авентадор», «Стрела-Ак Барс», ДФК «Сокол» и другие — провели мастер-классы и показательные выступления.

Деловая программа мероприятия включила открытую дискуссию «Федеративная сила: роль спортивных федераций в формировании корпоративной культуры и общественной динамики в Татарстане», где эксперты обсудили роль спортивных федераций в формировании корпоративной культуры и общественной динамики Татарстана. Участники подчеркнули важность синергии бизнеса и спорта для популяризации здорового образа жизни.