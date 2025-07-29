В России запустят образовательное реалити-шоу «Бизнес-упаковка» со звездными наставниками

9 августа состоится открытый паблик-ток в парке им. Горького, на котором звездный состав наставников и представители бизнеса проанализируют шесть лучших бизнес-идей

В России запустят новый образовательный проект «Бизнес-упаковка» — реалити-формат, созданный для поддержки старта и развития малого и среднего бизнеса в онлайне, сообщили в «Авито Услугах». В рамках проекта начинающие предприниматели, а также все, кто планирует запустить свой бизнес, будут работать с бизнес-наставниками, которые помогут превратить идеи в успешные стартапы на платформе.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

Подача заявок. Начинающие предприниматели из разных сфер, таких как бьюти-индустрия, ремонт и строительство, могут подать видео-заявки с описанием своих бизнес-идей.

Отбор лучших проектов. Эксперты платформы оценивают заявки по следующим критериям: оригинальность идеи, формат реализации, коммерческий потенциал. В шорт-лист попадут 20 лучших идей.

Паблик-ток с успешными предпринимателями и звездными наставниками. 9 августа состоится открытый паблик-ток в парке им. Горького, на котором звездный состав наставников и представители бизнеса проанализируют шесть лучших бизнес-идей.

Награждение победителей.

В роли наставников для начинающих предпринимателей выступят известные бизнесмены и медиа-персоны с разным опытом ведения бизнеса: