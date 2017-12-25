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ООО Грань

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Под общим названием «Группа строительных компаний «Грань», основанной в 1991 году, развиваются несколько предприятий, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ.

Основными направлениями деятельности строительной компании ООО «Грань» являются капитальное строительство, реконструкция и реставрация объектов социального и культурно-бытового назначения, архитектурное проектирование. Одним из важных направлений является строительство многоэтажных жилых домов. ООО «Грань» работает на строительном рынке Казани и РТ более 16 лет.

Руководитель — Анисимов Леонид Витальевич

Акционеры: Анисимова Нина Николаевна (100%)

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: Родины, 20б
  • Телефон: (843) 267-90-30
  • Email: reception@gran-kazan.ru
  • Сайт: www.gran-kazan.ru

Дата последнего обновления: 25.12.2017

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