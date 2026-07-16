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ООО Грань

Строительство, Строительные компании

Общая информация

Основатель — Анисимов Леонид Витальевич.

Под общим названием «Группа строительных компаний «Грань», основанной в 1998 году, развиваются несколько предприятий, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ.

Основными направлениями деятельности строительной компании ООО «Грань» являются:

Промышленное строительство:

• Строительство объектов промышленного назначения
• Строительство объектов инженерной инфраструктуры

Гражданское строительство:

• Жилищное строительство
• Объекты социального назначения
• Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 20б
  • Телефон: (843) 267-90-30
  • Email: reception@gran-kazan.ru
  • Сайт: www.gran-kazan.ru

Дата последнего обновления: 16.07.2026

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