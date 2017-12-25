ООО Грань

Общая информация

Под общим названием «Группа строительных компаний «Грань», основанной в 1991 году, развиваются несколько предприятий, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ.

Основными направлениями деятельности строительной компании ООО «Грань» являются капитальное строительство, реконструкция и реставрация объектов социального и культурно-бытового назначения, архитектурное проектирование. Одним из важных направлений является строительство многоэтажных жилых домов. ООО «Грань» работает на строительном рынке Казани и РТ более 16 лет.

Руководитель — Анисимов Леонид Витальевич

Акционеры: Анисимова Нина Николаевна (100%)

Дата последнего обновления: