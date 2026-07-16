ООО Грань
Общая информация
Основатель — Анисимов Леонид Витальевич.
Под общим названием «Группа строительных компаний «Грань», основанной в 1998 году, развиваются несколько предприятий, специализирующихся на выполнении отдельных видов работ.
Основными направлениями деятельности строительной компании ООО «Грань» являются:
Промышленное строительство:
• Строительство объектов промышленного назначения
• Строительство объектов инженерной инфраструктуры
Гражданское строительство:
• Жилищное строительство
• Объекты социального назначения
• Реставрация и реконструкция объектов культурного наследия
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Родины, д. 20б
- Телефон: (843) 267-90-30
- Email: reception@gran-kazan.ru
- Сайт: www.gran-kazan.ru
Дата последнего обновления: 16.07.2026