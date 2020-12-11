Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
Общая информация
Казанский кооперативный институт был открыт согласно Распоряжению № 366 Центросоюза СССР от 3 октября 1987г. в котором указывалось, что следует признать необходимым открытие в Казани на базе Белгородского кооперативного института филиала Московского кооперативного института.
Учредителем вуза является Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации.
Руководитель — Набиева Алсу Рустэмовна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420081, ул. Николая Ершова, д. 58
- Телефон: (843) 210-30-25
- Email: kazan@ruc.su
- Сайт: https://kazan.ruc.su/
Дата последнего обновления: 11.12.2020