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Казанский кооперативный институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»

Образование и наука

Общая информация

Казанский кооперативный институт был открыт согласно Распоряжению № 366 Центросоюза СССР от 3 октября 1987г. в котором указывалось, что следует признать необходимым открытие в Казани на базе Белгородского кооперативного института филиала Московского кооперативного института.

Учредителем вуза является Центральный союз потребительских обществ Российской Федерации.

Руководитель — Набиева Алсу Рустэмовна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420081, ул. Николая Ершова, д. 58
  • Телефон: (843) 210-30-25
  • Email: kazan@ruc.su
  • Сайт: https://kazan.ruc.su/

Дата последнего обновления: 11.12.2020

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