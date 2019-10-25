ЦБ снизил ключевую ставку — банки готовы удешевить ипотеку до 8,5%

Вызовет ли решение регулятора новый ипотечный бум на рынке жилья?

Сегодня Банк России впервые за два года принял решение снизить ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов — до 6,5% годовых. Сообщение на сайте регулятора появилось сразу после заседания совета директоров ЦБ, после полудня. Выиграют ли от этого будущие заемщики по ипотечным кредитам? Здесь диапазон ставок может снизиться на 0,3—0,5 п.п. и составит от 9,2 до 9,5%. Причем, возможно, движение вниз продолжится — к уровню 8,8—9% в первые три месяца будущего года, прогнозируют аналитики «БКС Премьер». Проиграют лишь банковские рантье: ставки по вкладам опустятся до 6,25%.

Рекордное снижение

Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 6,50% годовых, сообщил сегодня регулятор. «Совет директоров Банка России 25 октября 2019 года принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 6,50% годовых», — говорится в официальном сообщении ЦБ. Снижение объясняется замедлением инфляции, которая «происходит быстрее, чем прогнозировалось».

«Инфляционные ожидания продолжают снижаться. Темпы роста российской экономики по-прежнему остаются сдержанными. Сохраняются риски существенного замедления мировой экономики. На краткосрочном горизонте дезинфляционные риски преобладают над проинфляционными», — добавили в ЦБ.

В этих условиях Банк России снизил прогноз годовой инфляции по итогам 2019 года с 4,0—4,5% до 3,2—3,7%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,5—4,0% по итогам 2020 года и останется вблизи 4% в дальнейшем.

В декабре ставка упадет до 6,25%?

Вместе с тем регулятор дал понять, что допускает и дальнейшее снижение ключевой ставки при развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом: «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков».



По мнению главного аналитика «БКС Премьер» Антона Покатовича, решение ЦБ о понижении на 0.5 п.п. прогнозировалось ими еще в августе, поэтому оно не стало сюрпризом:

— Ожидания дополнительных шагов по снижению ключевой ставки на 50 базисных пунктов и еще на 50 пунктов в декабре формировались в конце этого лета. Это случилось раньше, когда произошел повальный пересмотр прогнозов большинства аналитиков. В целом мы видим вероятность того, что в декабре ставка может быть понижена еще раз до уровня 6,25%. Таким образом, до конца года снижение будет на 75 базисных пунктов.



По словам эксперта, это станет еще одним драйвером для снижения ставок по банковским продуктам. Банковский сектор продолжает адаптироваться к прошлым изменениям, и хотя еще не закончилась адаптация, скорее всего, реализуется еще одно снижение, отметил Покатович. Что касается ставок по вкладам, то потенциал снижения по ним в ближайшие 6 месяцев дойдет до уровня 6,25% и ниже.

«Средние ставки по ипотеке к концу года могут составить 8,5—9%»

По ипотечным ставкам диапазон снижения, по мнению собеседника издания, в этом году достигнет от 9,2 до 9,5% и, возможно, реализует движение к уровню 8,8—9% в первые 3—4 месяца 2020 года.

Так, об удешевлении ипотеки в среднем на 0,3 п.п. с 1 октября сегодня уже объявил Сбербанк. В результате минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке опустится до 7,3% годовых, на готовое жилье — до 8,8% (с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик»).

Старший экономист банка «Открытие» Максим Петроневич отмечает, что банки регулярно пересматривают ставки по ипотечным кредитам в зависимости от рыночной конъюнктуры, поскольку это позволяет им бороться за наиболее качественные активы. «Крупнейшие банки пересматривают ставки в течение двух недель после снижения ключевой ставки. В условиях ожидаемого снижения ключевой ставки до 6,25% средние ставки по ипотеке к концу года могут составить 8,5—9% против 10,4%, которые наблюдались летом 2019 года», — говорит он.

О готовности снизить ставки по ипотеке заявил и «Ак Барс» Банк. «На фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ крупные российские банки продолжают понижать кредитные ставки, в том числе по ипотеке. Можно говорить об обострении конкуренции в этом сегменте. В случае очередного снижения ключевой ставки «Ак Барс» Банк также будет готов пересмотреть свои ставки в сторону понижения», — отметили в пресс-службе банка.

Впрочем, не все татарстанские банки стали дожидаться решения ЦБ. «Татсоцбанк», видимо, предвидя действия курса ЦБ на смягчение кредитно-денежной политики, заранее снизил ставки по ипотечным программам. «В середине октября, до рассмотрения ЦБ вопроса о возможном снижении ключевой ставки, АО «Татсоцбанк» пересмотрел условия и снизил ставки для клиентов. Такое решение было обусловлено в первую очередь пониманием того, что Центробанком в ближайшее время планируется возможное снижение. Таким образом, условия по ипотечному кредитованию заблаговременно пересмотрены и улучшены. На сегодняшний день ставки АО «Татсоцбанк» (от 7,9% годовых) являются одними из самых привлекательных на рынке, в связи с этим их понижение пока не планируется. Но в случае если после заседания ЦБ другие участники рынка отреагируют значительным снижением, в банке также будут оперативно принимать решение», — сообщили «Реальному времени» в «Татсоцбанке».

Средневзвешенная ставка по ипотеке все еще превышает прошлогоднюю на 0,5 п.п., отмечают аналитики, поэтому пока нет особого потенциала для рефинансирования. Кредиты, выданные под 12% годовых, уже давно рефинансированы.