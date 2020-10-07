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ООО ЗМПК ДАЛЬ-КАМА

Промышленность, Агробизнес, Пищевая промышленность
ООО ЗМПК ДАЛЬ-КАМА
Фото: realnoevremya.ru/

Общая информация

ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат Даль-Кама» было образовано 24 сентября 2004 года.

Предприятие входило в 10-ку системообразующих предприятий Зеленодольского района.

В 2014-2015 гг. предприятие начало испытывать финансовые трудности, 30.01.2019 юридическое лицо было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.

Конкурсный управляющий — Латыпова Елена Евгеньевна.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Зеленодольск
  • Адрес: 422541, ул Озерная, 20А

Дата последнего обновления: 07.10.2020

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