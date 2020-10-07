ООО ЗМПК ДАЛЬ-КАМА
Общая информация
ООО «Зеленодольский мясоперерабатывающий комбинат Даль-Кама» было образовано 24 сентября 2004 года.
Предприятие входило в 10-ку системообразующих предприятий Зеленодольского района.
В 2014-2015 гг. предприятие начало испытывать финансовые трудности, 30.01.2019 юридическое лицо было признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него было открыто конкурсное производство.
Конкурсный управляющий — Латыпова Елена Евгеньевна.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Зеленодольск
- Адрес: 422541, ул Озерная, 20А
Дата последнего обновления: 07.10.2020