Без прибыли, но с амбициями: право торговли в казанских переходах прибирает к рукам одна компания

Под конец года в столице Татарстана пустят с молотка право аренды еще одного подземного перехода

Фото: Максим Платонов

Год назад «Реальное время» рассказало о первом аукционе городского комитета потребительского рынка по продаже права размещения нестационарных торговых объектов в подземных пешеходных переходах Казани. Сегодня стало известно, что до конца года с молотка уйдет право размещения торговых объектов в еще одном переходе — в подземном пешеходном переходе на улице Саид-Галеева, у вокзала «Казань-1». Подробности — в материале «Реального времени».

Все идет по схеме



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горисполкома, разместить торговые точки, не нарушая правил пожарной безопасности, можно лишь в шести подземных переходах. И эти переходы включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, утвержденную исполкомом еще в 2017 году.

А правом размещения в переходах торговых павильонов исполком начал успешно торговать на год раньше — в 2016-м. Первые торги тогда провел КЗИО — он реализовал предпринимателям права на размещение нестационарных торговых объектов в переходах на пересечениях улицы Амирхана и проспекта Ямашева и улиц Дементьева и Олега Кошевого.

С прошлого года проводить аукционы по переходам доверили комитету потребрынка. На двух аукционах — 24 октября 2018 года и 28 июня 2019-го были реализованы права на размещение торговых объектов в переходах на Ершова и на пересечении улиц Декабристов и Восстания. Сейчас там установлены современные павильоны, сделанные по типовым проектам, идет торговля, работают объекты общепита, парикмахерские и т. п.

В победителях — одна компания

В обоих случаях победителем торгов стало казанское ООО «Фестрал», которое, по данным системы «Спарк-Интерфакс», принадлежит Ильдару Равилову, а его гендиректором является Руслан Ибрагимов, который до 2016 года владел 50% компании и доля которого сейчас составляет в предприятии 1%. Уставный капитал компании — 10 тысяч рублей, работает в ней один человек — гендиректор, и с момента регистрации в апреле 2014 года в источниках базы «Спарк-Интерфакс» не появлялось данных о реальной деятельности фирмы — приходах, расходах, выручке, прибыли.

Соперником ООО «Фестрал» на июльском аукционе за право размещения торговых нестационарных объектов на площади 170 квадратных метров в переходе на улице Восстания был казанский индивидуальный предприниматель Марат Григорьевич Мельников, бывший совладелец ООО «Евроторг» и собственник действующего ООО «Экспресс», ведущего оптовую торговлю книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами. Фирма «Экспресс» — небольшая, но прибыльная, ее доходы за 2018 год составили 700 тысяч рублей, чистая прибыль — 14 тысяч.

При начальной цене права разместить торговые точки в переходе на перекрестке Восстания и Декабристов 5,808 млн рублей Мельников не увеличил ставку ни на копейку, и право торговать досталось ООО «Фестрал», поднявшему планку до 5,866 миллиона.

Какой переход выгоднее?

Такие же павильоны, как на Ершова и Восстания, должны появиться в пешеходном переходе на улице Саид-Галеева после торгов в конце этого года. Дата торгов, судя по информации на сайте городского комитета потребительского рынка, еще не назначена.

Вот-вот появятся арендаторы и в подземном переходе на станции метро «Дубравная»: павильоны там уже установили. Но там арендаторов будет определять не исполком, а МУП «Метроэлектротранс». «Права на размещение нестационарных торговых объектов на станциях метро реализуются МУП «Метроэлектротранс», — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома.

Переходы на станциях метро считаются наиболее выгодными для нестационарной торговли, поскольку именно там проходят наибольшие потоки людей, а, стало быть, и покупателей в павильоны заглядывает больше. Но, пожалуй, конкуренцию по части выгодности условий ведения торговли им может составить узкий и не годящийся для размещения торговых точек подземный пешеходный переход на пересечении улиц Вишневского и Шмидта. Там стихийные торговцы бельем, очками и пуховыми изделиями «работают» на раскладных лотках под носом у полицейских из ОП «Вишневский», не участвуя в аукционах и не платя никакой арендной платы.

А торговля у «Кольца» ждет судебного конца

А вот основания для размещения торговых ларьков в подземном переходе у «Кольца», под улицей Пушкина, исполком недавно проверил и счел их весьма сомнительными.

«По результатам проверки законности размещения торговых объектов в подземном переходе по ул. Пушкина (станция метро «Площадь Тукая») комитетом земельных и имущественных отношений г. Казани ведется работа по расторжению договора аренды и освобождению занимаемых площадей в судебном порядке, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе исполкома. — После окончания судебных разбирательств права на размещение нестационарных торговых объектов в подземном пешеходном переходе по ул. Пушкина (станция метро «Площадь Тукая») будут реализованы».