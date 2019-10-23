Дело о протухшей курятине: за грехи руководства «Даль-Камы» ответит залоговый кредитор?

В Зеленодольске с местного мясокомбината начали вывозить на утилизацию 80 тонн испорченного мяса

Фото: Виталий Ахмеров

История об экологическом бедствии в Зеленодольске, где прошлой осенью на мясокомбинате «Даль-Кама» закопали 80 тонн испорченной курятины на участке менее чем в 100 метрах от реки, получила новое развитие. Опасные отходы, угрожающие загрязнить реку, снабжающую всю Казань питьевой водой, наконец, начали «эксгумировать» и вывозить. К проблеме удалось привлечь внимание, благодаря действиям конкурсного управляющего ЗПМК и публикациям «Реального времени». Возбуждено уголовное дело о нарушении правил обращения экологически опасных отходов (ст. 247 УК РФ). Но самое невероятное, отвечать за последствия ЧП пришлось вовсе не нарушителю, то есть руководству предприятия, по чьему прямому указу тухлое мясо и закопали во дворе завода. Все расходы и обязанности по ликвидации экокатастрофы легли на залогового кредитора, который и так пострадал от действий бывшего руководителя ЗПМК.



«Своих денег, чтобы профинансировать эти работы, у «Даль-Камы» нет»



На этой неделе на ЗПМК «Даль-Кама» приступили к вывозу восьми десятков тонн протухшей курятины — продукции, которая испортилась на предприятии летом прошлого года, когда сломалось холодильное оборудование. Тогда руководство комбината не придумало ничего лучше, чем сначала 4 месяца держать тухлое мясо при плюсовой температуре на складе, а затем закопать его у себя же во дворе менее чем в 100 метрах от Волги.

В феврале ветлаборатория уже обнаружила в этих отходах опасные бактерии, которые могли попасть в реку, где ниже по течению водозабор, который питает водой всю Казань. Чтобы не допустить экокатастрофы, сейчас тухлятину начали выкапывать и вывозить грузовиками на утилизацию. Заниматься этим пришлось залоговому кредитору комбината-банкрота, а бывший руководитель и негласный бенефициар предприятия Руслан Хамадишин по итогам скандальной истории вышел сухим из воды.

Работу начали в понедельник. Бульдозер на «Даль-Каме» извлекал отходы вперемешку с грунтом и грузил его в кузов КамАЗа. По всей округе разносился тошнотворный трупный запах.

— Испорченное мясо, закопанное прежним руководством на территории предприятия, извлекается для вывоза и дальнейшей утилизации. Мы заключили договор с московской компанией «Экосервис», которая специализируется на утилизации такого рода отходов, — рассказала «Реальному времени» конкурсный управляющий «Даль-Камы» Елена Латыпова. — Они вывозят мясо на один из ульяновских заводов, с которым у «Экосервиса» есть договор. Своих денег, чтобы профинансировать эти работы, у «Даль-Камы» нет. Они ведутся за счет залогового кредитора.

Бульдозер на «Даль-Каме» извлекал отходы вперемешку с грунтом и грузил его в кузов КамАЗа. По всей округе разносился тошнотворный трупный запах. Фото Виталия Ахмерова

Учредитель в бегах, водителя — в директоры

Об этой во всех смыслах неприятно пахнущей истории наше издание писало уже неоднократно. Когда погрязшее в долгах предприятие летом 2018 г. осталось без электричества, вследствие чего на складах и протухло 80 тонн мясной продукции, прежний владелец «Даль-Камы» Гоча Кварацхелия, скрываясь от закона, бежал из страны. Номинальным директором стал его водитель Сергей Мунтаниол, однако он вскоре был арестован по подозрению в мошенничестве. Исполняющим обязанности директора суд назначил Руслана Дауфитовича Хамадишина, которого называют реальным собственником мясокомбината, поскольку он владел частью его объектов.

Главной проблемой Хамадишина в новой должности стало требование конкурсного управляющего — утилизировать испорченную продукцию. Но тогда в октябре 2018 года он просто закопал тухлятину, как уже писалось выше. Разумеется, это прямое нарушение экологического законодательства: утилизировать биологические отходы вправе лишь лицензированные организации, и уж точно нельзя устраивать подобные могильники вблизи рек.



Прежний владелец «Даль-Камы» Гоча Кварацхелия, скрываясь от закона, бежал из страны. Фото agro.tatarstan.ru

К тому времени в отношении предприятия запустили процедуру банкротства. Назначенный судом конкурсный управляющий Елена Латыпова, узнав о случившемся, стала, что называется, бить во все колокола. Было опасение, что продукты разложения мяса через грунт попадут в водозабор, обеспечивающий питьевой водой всю Казань. По инициативе Латыповой проверки на предприятии провели природоохранная прокуратура и Минэкологии. После публикации «Реального времени» к делу подключился Следственный комитет. Было возбуждено уголовное дело, прокуратура вынесла предписание устранить нанесенный экологии ущерб.

«Устранять последствия нарушения приходится людям, которые к нему непричастны»

Ситуация абсурдная: прежний руководитель «Даль-Камы» Руслан Хамадишин, устроивший экологическую катастрофу, не только фактически избежал наказания за данное нарушение, но и устранился от ликвидации последствий. Исправлять ситуацию вынужден залоговый кредитор — компания «Кеннард», которой «Даль-Кама» и так должна очень солидную сумму денег (порядка 600 млн рублей).

Несправедливость такого положения дел понимают и чиновники. Заместитель начальника управления центрального территориального управления республиканского Минэкологии Анна Апаева лишь разводит руками.

— Наша задача в этой ситуации — зафиксировать нарушение, наказать виновных, — говорит чиновница. — Но то, что устранять последствия нарушения приходится людям, которые к нему непричастны — это, конечно несправедливо, как минимум с моральной точки зрения.

Еще одна уголовка «Даль-Камы»



На днях суд Зеленодольска признал бывшего номинального директора «Даль-Камы» Сергея Мунтаниола виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчину приговорили к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Ущерб, который он нанес государству, оценивается в 5,7 миллиона рублей.

Речь идет о налоговых махинациях: в период с июня 2016 года по август 2017 года директор, вступив в сговор с учредителем, представил в налоговый орган уточненную декларацию о возмещении НДС с заведомо ложными сведениями о якобы имевших место сделках с контрагентами.

Второй фигурант дела — учредитель фирмы Гоча Кварацхелия — находится в федеральном розыске. По данным «Реального времени» бизнесмен скрывается от закона в Грузии.

