«Река Замбези» на новой неделе ждет слона Фила и марабу Володю

К Новому году в Казани откроется зоопарк африканских животных

Фото: Илья Репин

Сегодня в Казани продемонстрировали готовность нового зоопарка. По словам руководства, идет пополнение коллекции животных, новых зверей пока держат в старой части зооботсада. Но со следующей недели их начнут переселять в «Реку Замбези». Посетителей же ждут не раньше зимних каникул. Реконструкция объекта идет на средства из республиканского бюджета, а в покупке и содержании животных рассчитывают на помощь благотворителей. Подробнее — в материале «Реального времени».

Африка, Россия и Южная Америка на нескольких гектарах

Помещения старого Казанского зооботсада строили в середине прошлого века, когда еще не было нормативов содержания животных. В тесных старых вольерах не всегда удобно зверям, да и посетителей не радовал их мрачный вид.

Модернизация зоопарка началась в 2015 году, строительство первой очереди позади. «Река Замбези» на территории площадью 7 га рядом со старой частью, на берегу озера Кабан готовится к приему первой партии животных. После переселения зверей и птиц реконструируют существующую часть, где будут обитать животные России. Третья зона зоопарка, «Амазонка», разместится напротив действующей. Туда поселят зверей и птиц Южной Америки.

Кстати, билет в обновленный зоопарк для взрослого будет стоить 250 рублей, для детей — 150 рублей.

Помещения старого Казанского зооботсада строили в середине прошлого века, когда еще не было нормативов содержания животных

Программы поддержки и исследования

Зооботанический сад — муниципальное бюджетное учреждение. Содержать самостоятельно около 200 видов животных зоопарк не в силах. По традиции ему будут помогать благотворители. Например, «Роснефть» содержит белых медведей по всей стране. Но в перспективе, после модернизации, планируется выйти на самофинансирование.

Сотрудники зоопарка занимаются научной деятельностью, по объему исследований удерживая второе место среди регионов страны — после Москвы. Планируют здесь создать и свой криобанк для выращивания и изучения снежных барсов, которых запрещено продавать. Поэтому приобретать их будут по специальной программе.



Комфортабельные «квартиры» готовы

По словам директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова, сейчас в старой части размещаются 167 видов животных. В «Реке Замбези» будут обитать 34 основных вида — для каждой особи значительно расширят пространство. Для африканских животных подготовили светлые, современные «квартиры» со всеми инженерными коммуникациями и необходимой для диких зверей в неволе вентиляцией.

«Река Замбези» на 95 процентов готова принять животных, уверяют в зоопарке. В последние дни проверили коммуникации и всю техническую базу. Кроме того, в новой части продолжают работать над замечаниями международных координаторов программ по сохранению редких видов животных. Часть мелких замечаний уже устранили. По рекомендации специалистов изменили планировку вольера для носорога. Для горилл и шимпанзе сейчас собирают многоуровневую деревянную игровую площадку с гамаками и канатами.

По словам директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова, сейчас в старой части размещаются 167 видов животных

В зоопарке начался отопительный сезон. Для каждого вида животных требуется свой режим температуры и влажности. В вольере для слонов температура не должна опускаться ниже 15 градусов, но и не превышать 23 градусов. В вольерах для шимпанзе и горилл влажность воздуха должна составлять 70 процентов. А в вольерах для носорогов 30 процентов пола и стен нужно отапливать. Отопительная система и система климат-контроля в террариуме также прошли проверку.

Высаженные деревья, кустарники и цветы занимают половину территории зоопарка. В вольерах тоже будет зелено. Сейчас завершают высадку растений для львов и слонов. Внешний вид территории выдержан в африканском стиле. Для посетителей предусмотрены зоны отдыха, ресторан со смотровой площадкой.

Испытание переселением

В зоопарке продолжают формировать коллекцию. Она пополнилась 22 видами животных и птиц (117 особей). Среди них нильский крокодил, лев, леопардовые и шпороносные черепахи, мартышка Бразза, кошачий лемур, попугаи неразлучники, сурикаты, гамадрилы. В ноябре уже в новую часть зоопарка завезут розовых фламинго, гепардов, зебр, шимпанзе — восемь видов животных и птиц (57 особей). В следующем году планируют закупить четырех слонов. Полностью зоопарк заполнят в 2021 году. И уже сейчас тщательно готовят переезд животных, начнется он на следующей неделе. Как сообщил Фанис Нурмухаметов, переезд осуществят своими силами, обещают помочь друзья зоопарка.

Адаптация животных продлится около 30 дней, пояснила ветврач Анастасия Балмакова

— Большинство видов животных будут обездвижены. Их введем в наркоз, а потом выведем его с помощью другого препарата. Перевозить будем поэтапно. Сначала обезьянник, потом львов, затем бегемота. Первое время не будем пускать посетителей. Адаптация животных продлится около 30 дней, — пояснила ветврач Анастасия Балмакова.

Для трехтонной бегемотихи Захарьи сложно подобрать наркоз. Поэтому после небольшого голодания ее заманят едой в уже подготовленную клетку и транспортируют с помощью крана и грузовика.

В зоопарке пообещали, что постараются подготовить открытие «Реки Замбези» к Новому году.

Прививки, тренажеры и сбалансированная диета

Сотрудники зоопарка привязываются к питомцам, дают им клички. Важно шагает по вольеру и звонко щелкает клювом обаятельный марабу Володя. Новый дом ожидает слона Фила. В выходные родился як Маратик. За животными тщательно ухаживают, поэтому они живут дольше, чем в природе. Бурый медведь прожил 40 лет. Бегемотихе Захарье — 37 лет.

У животных свой витаминный, сбалансированный корм, на который имеются сертификаты, его проверяет ветслужба. Корм приобретают у поставщиков по итогам тендеров. «Каждому виду животных делают свои прививки. Если животные переедают, их сажают на диету. Обезьянам, например, дают специальные игрушки — тренажеры для добывания пищи в движении», — рассказывают в зоопарке.

— С наступлением холодов в организме животных происходят физиологические изменения, поэтому мы увеличиваем калорийность за счет белковых продуктов. Приматы восприимчивы к тем же заболеваниям, что и человек. У них бывают вспышки респираторных, вирусных инфекций, обязательно добавляем в рацион лук, чеснок, мед, сухофрукты, сироп шиповника. Поэтому посетителям запрещено кормить животных, — рассказала об уходе за обитателями зоосада Анастасия Балмакова.

1 / 44 Илья Репин

Илья Репин





Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин



Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин



Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин







Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин

Илья Репин