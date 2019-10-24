«Река Замбези» на новой неделе ждет слона Фила и марабу Володю
К Новому году в Казани откроется зоопарк африканских животных
Сегодня в Казани продемонстрировали готовность нового зоопарка. По словам руководства, идет пополнение коллекции животных, новых зверей пока держат в старой части зооботсада. Но со следующей недели их начнут переселять в «Реку Замбези». Посетителей же ждут не раньше зимних каникул. Реконструкция объекта идет на средства из республиканского бюджета, а в покупке и содержании животных рассчитывают на помощь благотворителей. Подробнее — в материале «Реального времени».
Африка, Россия и Южная Америка на нескольких гектарах
Помещения старого Казанского зооботсада строили в середине прошлого века, когда еще не было нормативов содержания животных. В тесных старых вольерах не всегда удобно зверям, да и посетителей не радовал их мрачный вид.
Модернизация зоопарка началась в 2015 году, строительство первой очереди позади. «Река Замбези» на территории площадью 7 га рядом со старой частью, на берегу озера Кабан готовится к приему первой партии животных. После переселения зверей и птиц реконструируют существующую часть, где будут обитать животные России. Третья зона зоопарка, «Амазонка», разместится напротив действующей. Туда поселят зверей и птиц Южной Америки.
Кстати, билет в обновленный зоопарк для взрослого будет стоить 250 рублей, для детей — 150 рублей.
Программы поддержки и исследования
Зооботанический сад — муниципальное бюджетное учреждение. Содержать самостоятельно около 200 видов животных зоопарк не в силах. По традиции ему будут помогать благотворители. Например, «Роснефть» содержит белых медведей по всей стране. Но в перспективе, после модернизации, планируется выйти на самофинансирование.
Сотрудники зоопарка занимаются научной деятельностью, по объему исследований удерживая второе место среди регионов страны — после Москвы. Планируют здесь создать и свой криобанк для выращивания и изучения снежных барсов, которых запрещено продавать. Поэтому приобретать их будут по специальной программе.
Комфортабельные «квартиры» готовы
По словам директора зоопарка Фаниса Нурмухаметова, сейчас в старой части размещаются 167 видов животных. В «Реке Замбези» будут обитать 34 основных вида — для каждой особи значительно расширят пространство. Для африканских животных подготовили светлые, современные «квартиры» со всеми инженерными коммуникациями и необходимой для диких зверей в неволе вентиляцией.
«Река Замбези» на 95 процентов готова принять животных, уверяют в зоопарке. В последние дни проверили коммуникации и всю техническую базу. Кроме того, в новой части продолжают работать над замечаниями международных координаторов программ по сохранению редких видов животных. Часть мелких замечаний уже устранили. По рекомендации специалистов изменили планировку вольера для носорога. Для горилл и шимпанзе сейчас собирают многоуровневую деревянную игровую площадку с гамаками и канатами.
В зоопарке начался отопительный сезон. Для каждого вида животных требуется свой режим температуры и влажности. В вольере для слонов температура не должна опускаться ниже 15 градусов, но и не превышать 23 градусов. В вольерах для шимпанзе и горилл влажность воздуха должна составлять 70 процентов. А в вольерах для носорогов 30 процентов пола и стен нужно отапливать. Отопительная система и система климат-контроля в террариуме также прошли проверку.
Высаженные деревья, кустарники и цветы занимают половину территории зоопарка. В вольерах тоже будет зелено. Сейчас завершают высадку растений для львов и слонов. Внешний вид территории выдержан в африканском стиле. Для посетителей предусмотрены зоны отдыха, ресторан со смотровой площадкой.
Испытание переселением
В зоопарке продолжают формировать коллекцию. Она пополнилась 22 видами животных и птиц (117 особей). Среди них нильский крокодил, лев, леопардовые и шпороносные черепахи, мартышка Бразза, кошачий лемур, попугаи неразлучники, сурикаты, гамадрилы. В ноябре уже в новую часть зоопарка завезут розовых фламинго, гепардов, зебр, шимпанзе — восемь видов животных и птиц (57 особей). В следующем году планируют закупить четырех слонов. Полностью зоопарк заполнят в 2021 году. И уже сейчас тщательно готовят переезд животных, начнется он на следующей неделе. Как сообщил Фанис Нурмухаметов, переезд осуществят своими силами, обещают помочь друзья зоопарка.
— Большинство видов животных будут обездвижены. Их введем в наркоз, а потом выведем его с помощью другого препарата. Перевозить будем поэтапно. Сначала обезьянник, потом львов, затем бегемота. Первое время не будем пускать посетителей. Адаптация животных продлится около 30 дней, — пояснила ветврач Анастасия Балмакова.
Для трехтонной бегемотихи Захарьи сложно подобрать наркоз. Поэтому после небольшого голодания ее заманят едой в уже подготовленную клетку и транспортируют с помощью крана и грузовика.
В зоопарке пообещали, что постараются подготовить открытие «Реки Замбези» к Новому году.
Прививки, тренажеры и сбалансированная диета
Сотрудники зоопарка привязываются к питомцам, дают им клички. Важно шагает по вольеру и звонко щелкает клювом обаятельный марабу Володя. Новый дом ожидает слона Фила. В выходные родился як Маратик. За животными тщательно ухаживают, поэтому они живут дольше, чем в природе. Бурый медведь прожил 40 лет. Бегемотихе Захарье — 37 лет.
У животных свой витаминный, сбалансированный корм, на который имеются сертификаты, его проверяет ветслужба. Корм приобретают у поставщиков по итогам тендеров. «Каждому виду животных делают свои прививки. Если животные переедают, их сажают на диету. Обезьянам, например, дают специальные игрушки — тренажеры для добывания пищи в движении», — рассказывают в зоопарке.
— С наступлением холодов в организме животных происходят физиологические изменения, поэтому мы увеличиваем калорийность за счет белковых продуктов. Приматы восприимчивы к тем же заболеваниям, что и человек. У них бывают вспышки респираторных, вирусных инфекций, обязательно добавляем в рацион лук, чеснок, мед, сухофрукты, сироп шиповника. Поэтому посетителям запрещено кормить животных, — рассказала об уходе за обитателями зоосада Анастасия Балмакова.
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