ГЖФ уступил подрядчикам: соципотека в Казани подорожает до 42,5 тысячи за «квадрат»

Строители «Салават купере» «выторговали» индексацию цен на 23% под гарантии своевременной достройки девяти домов к концу этого года

Как выяснило «Реальное время», подрядчики Госжилфонда при президенте Татарстана сумели добиться повышения стоимости строительства жилья по программе соципотеки с 32,5 до 38 тысяч рублей, что привело к повышению цены «квадрата» для конечного покупателя — до 42,5 тысячи. В фонде информацию подтвердили и сообщили, что это автоматически приведет к подорожанию жилья для соципотечников. Новые расценки заработают в третьем и четвертом кварталах года при условии, что строители сдадут вовремя девять жилых домов в «Салават купере».

Контрактная цена будет проиндексирована подрядчикам на 23%

Государственный жилищный фонд при президенте РТ больше не смог удерживать беспрецедентно низкую стоимость жилья, строящегося по программе социальной ипотеки. Под давлением пула своих подрядчиков фонд согласился пойти на существенное повышение расценок.

— Требования подрядчиков, занятых на строительстве соципотечного жилья в Казани, о пересмотре цены строительства 1 кв. м до 46,4 тысячи рублей с учетом запланированного увеличения фонда оплаты труда рассмотрены, — сообщили сегодня «Реальному времени» в пресс-службе ГЖФ. — По итогам анализа принято решение увеличить цену строительства 1 квадратного метра с 32,5 тысячи до 38 тысяч рублей.

Иначе говоря, контрактная цена будет проиндексирована подрядчикам на 23%, хотя изначально они настаивали на почти вдвое большем повышении — на 42,6%. В результате конечная стоимость жилья, передаваемого участникам программы соципотеки, вырастет с 35 до 42,5 тысячи за кв. м, пояснили в ГЖФ.

«Застрельщиком» переговорного процесса называют главу строительной компании «Ак таш» Газинура Ахметова, который первым поднял эту проблему перед правительством РТ. Фото kzn.ru

Резкое повышение базовой цены последовало в ответ на многочисленные жалобы подрядчиков «Салават купере», которые обещали достроить и сдать до конца этого года девять высотных монолитных домов. В своих письмах к премьер-министру РТ Алексею Песошину они указывали, что проектно-сметная документация не учитывает в полной мере подорожание строительных материалов, ГСМ и индексацию заработной платы.

«Застрельщиком» переговорного процесса называют главу строительной компании «Ак таш» Газинура Ахметова, который первым поднял эту проблему перед правительством РТ. Его компания отвечает за строительство нескольких из девяти жилых домов. В письме к премьер-министру он указывал, что его расходы не укладываются в обозначенную контрактную цену 32,5 тыс. рублей за 1 кв. метр. По его расчетам, фактическая стоимость строительства монолитно-каркасных домов достигает 42,8 тыс. рублей. «Во временном диапазоне, учитывая макроэкономические и инфляционные составляющие, влияющие на ценообразование в строительной отрасли, сметная стоимость строительства соответствует фактической», — говорилось в обращении к главе правительства.

У последней черты

Вслед за «Ак ташем» подобные прошения стали подавать другие подрядчики. Правда, их пожелания оказались скромнее и остановились на ценовом уровне в 38 тысяч рублей. При этом подрядчики были единодушны в том, что сохранение нынешней контрактной цены в 32,5 тысячи рублей подводит их к грани выживания.

— В наших контрактах записана цена в 32,5 тысячи рублей за 1 кв. метр. Это на последней черте, — заявил «Реальному времени» заместитель гендиректора компании «Грэйт Строй» Константин Князев.

По его словам, нынешняя цена строительства не пересматривалась с 2017 года, поэтому стоимость строительных материалов вылезает из сметы. С ним согласен и учредитель СК «Строитель+» Ленар Григорьев.

В фонде пояснили, что повышение контрактной стоимости 1 кв. м коснется подрядчиков, которые заняты возведением девяти жилых домов в «Салават купере» (это «Ак таш» и «Ак Барс Строй»). Фото Романа Хасаева

В ГЖФ согласились с доводами подрядчиков. «Специалисты Госжилфонда изучили все приложенные подрядчиками расчеты и проанализировали изменения цены по проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу. Анализ показал, что цены на основные строительные материалы только с начала текущего года выросли на 10—17%. Строительство — реальный сектор экономики, поэтому такие факторы, как инфляция, изменение цен на строительные материалы и рост цены на энергоносители, не могут не учитываться в конечной стоимости квадратного метра», — говорится в сообщении пресс-службы ГЖФ.

Сдать к концу года девять жилых домов в «Салават купере»

В фонде пояснили, что повышение контрактной стоимости 1 кв. м коснется подрядчиков, которые заняты возведением девяти жилых домов в «Салават купере» (это «Ак таш» и «Ак Барс Строй»). Они должны быть сданы в этом году. «Расчет с ними по окончании сдачи объектов будет производиться по новой цене», — уточнил представитель ГЖФ. Между тем активисты-соципотечники заметили «Реальному времени», что стройка идет медленно. «Лишь однажды на нашей памяти было сдано сразу 10 домов, — говорит активистка Регина Калимуллина. — Это случилось в прошлом году, начиная с сентября по июнь 2018 года последовательно сдавались 10 домов», — припомнила она.

Получается, что к уступкам ГЖФ подтолкнуло его желание получить на выходе сразу девять жилых домов. «Но при этом конечная стоимость квадратного метра в чистовой отделке будет составлять около 42,5 тысячи рублей, — сообщила пресс-служба ГЖФ. — Квартиры реализуются по сложившейся себестоимости. Кроме затрат на строительство, в цене квадратного метра учитываются расходы на межевание земельных участков, проектные работы, необходимые экспертизы и оплата работы по техническому надзору».

Сегодня на коммерческом рынке г. Казани средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей, отмечают в ГЖФ. Фото Максима Платонова

В ГЖФ отмечают, что программа все равно остается доступной для граждан. «Сегодня на коммерческом рынке г. Казани средняя стоимость одного квадратного метра составляет 83 тысячи рублей (по данным сайта www.domofond.ru). Разница в цене квадратного метра на коммерческом рынке и по программе соципотеки достигает 58%, несмотря на то, что в строительстве используются одни и те же материалы и технологии. При этом, в отличие от большинства предложений на коммерческом рынке, квартиры от Госжилфонда сдаются в чистовой отделке, готовыми для проживания», — говорится в официальном сообщении. А сами активисты считают, что повышение до 42,5 тысячи рублей за 1 кв. м больно ударит по кошельку бюджетников, а сама программа останется привлекательной для тех, кто «уже рожает и стоит в очереди», так как им спишут долг в 200 тысяч рублей (помимо материнского капитала), и для переезжающих в республику медицинских работников, которые получают президентский грант в 500 тысяч рублей в качестве подъемных, считает Регина Калимуллина.