Покойся по регламенту: кого хоронить в Мемориальном сквере Казани — решит комиссия

Аллею для захоронения выдающихся личностей на ул. Ершова обещают благоустроить к Новому году

Фото: Максим Платонов

Год назад «Реальное время» рассказывало о начале строительных работ без объявления тендера на месте будущего Мемориального сквера Казани по ул. Н. Ершова, где планируют хоронить выдающихся личностей Татарстана. Нашему изданию удалось получить некоторые сведения о том, кто и как все-таки будет решать, чью память увековечить под стенами Арского кладбища и когда в этом некрополе в пешеходной зоне улицы Ершова появятся первые захоронения.



«Сначала создают парк — потом ждут покойников»

Почему за год с момента закладки о Мемориальном сквере» Казани на ул. Н. Ершова так и не заговорили, остается только гадать. Уж не отказались ли от идеи?

— Ни начальник Управления по организации ритуальных услуг, ни руководитель мемориала не рассказали мне никаких подробностей. Единственное, сообщили, что решение принималось на очень высоком уровне. От идеи не отказались. Могу сказать лишь то, что видела своими глазами, поскольку недавно была на похоронах на Арском кладбище. В сквере ведутся устроительные работы, территорию разбили на зоны, — сообщила куратор общественного движения «Казанские некрополи» Любовь Агеева.

Она заметила, что изначально казанцы не понимали, как будет расположен этот сквер, кто-то сожалел о прогулочных зонах. «Могло получиться так, что по улице Абжалилова вообще не пройдешь — не попадешь на кладбище, и надо было бы переходить на другую сторону улицы. Но с этим проблем не возникло — сделали пешеходную дорожку. Просто раньше она шла рядом со стеной, а сейчас тротуар — ближе к дороге». Общественница пояснила, почему все-таки идея такого захоронения ей кажется не совсем корректной. По словам Любови Агеевой, Арское кладбище считается по большей части православным, а у православных не принято хоронить за оградой — по традиции там покоятся те, кто лишает себя жизни.

— Хоронить в сквере планируют как раз не последних, а, наоборот, выдающихся людей. Сама идея носит не очень здоровый характер: сначала создается парк, а потом ждут покойников. Невольно возникает не очень уместный по отношению к ныне живущим вопрос: «А с кого начнут?» Мемориальное кладбище — никакая не новость. Есть же пример соседней зеленой зоны, там сначала появились захоронения, а потом сделали парк, — отметила Любовь Агеева.

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова пока тоже не владеет полной информацией. Но она разъяснила схематично, как будут принимать решения по захоронениям:

— Насколько мне известно, там осуществили часть работ. Пока говорить о финальных решениях рано. Для захоронений предположительно планируется использовать опыт зарубежных стран. Например, в Европе целая регламентная комиссия определяет критерии, как бы это кощунственно ни звучало, кто может быть захоронен в таких местах. И в Татарстане будет действовать регламент, согласно которому создадут специальную группу, она, очевидно, будет принимать решения по факту — условно, когда умирает человек. Пока регламентирующая документация на стадии оформления и никаких документов о готовности объекта тоже не выходило.

«Мемориальное кладбище — надуманное и не очень нужное»

— Тема очень деликатная, и на 90 процентов благополучный исход этой затеи зависит от образованности, такта и человечности исполнителей, — продолжает казанский краевед Лев Жаржевский. — А у нас это в большом дефиците. Кроме того, дело осложняют конфессиональные вопросы. Ну, может быть, разделят на зоны это мемориальное кладбище. Но вообще, все это дело надуманное и не очень нужное.

Лев Жаржевский привел в пример варшавское воинское кладбище Повонзки: «Оно относительно молодое, и вот там — не специально, а как-то само собой получилось, что оказалась вся польская элита. Есть еще одно большое знаменитое кладбище в Варшаве, на правом берегу Вислы. И там тоже покоится своя элита, но и это все возникало естественным путем — не было никаких специальных декретов о том, чтобы здесь хоронить каких-то особенных людей. Ольшанское кладбище в Праге, где похоронено много деятелей русской эмиграции — ученых, художников — тоже не было плодом административных идей».

— Наше Арское кладбище — как любой плод естественного развития — вполне престижное. Единственное — может быть, местами его нужно тактично привести в порядок.

Тендер на строительство объявили нынешним летом…



Тендер на разработку проектной документации для строительства мемориального сквера на улице Ершова был обнародован еще 10 сентября 2018 года. Заказчиком выступило главное строительное ведомство региона — «Главинвестстрой». Стоимость работ составила чуть больше 2 млн рублей. Заявки на участие принимались с 10 сентября по 1 октября, а оценивались они 3 октября. Победителем был выбран государственный «Татинвестгражданпроект», контракт подписали 16 октября. Финансирование работ осуществлялось из бюджета Татарстана.

Как следовало из задания на проектирование, мемориальный сквер предназначен для погребения выдающихся деятелей, внесших значительный вклад в развитие Татасртана, увековечения их памяти и оказания ритуальных слуг. Мемориальный сквер должен быть наделен статусом историко-мемориального, являться общественным местом захоронения и прощания с умершими гражданами вне зависимости от вероисповедания. Работы должны были выполнить в течение двух месяцев.

Информация об аукционе, связанном со строительством сквера, появилась на портале госзакупок 28 июня 2019 года. Закупка была совместной: заказчиками выступило ГИСУ и Управление капстроительства и реконструкции исполкома Казани. Финансирование, соответственно, также осуществлялось из бюджетов двух уровней — республиканского и городского.

Из технического задания на строительство мемориального сквера известно, что стройку должны провести с 20 августа по 31 декабря 2019 года, стоимость их составляет 96,8 млн рублей. Однако все работы провели еще год назад. Фото Максима Платонова

Заявки принимались до 15 июля, аукцион состоялся 18 июля. В рамках закупки было два лота — на строительство мемориального сквера (для «Главинвестстроя») за 97,3 млн рублей и на строительство ограждений кладбищ «Арское», «Дербышки», «Самосырово» (для Управления капстроительства) за 12,6 млн рублей. Исполнителем работ по обоим объектам стало ООО «Аркада Строй Универсал» — компания предложила выполнить все услуги за 109,4 млн рублей. Второе предприятие, подавшее заявку, — ООО «Ремонтстройсервис» — предложило стоимость примерно на 300 тыс. рублей больше.

Победитель зарегистрирован в августе 2015 года в Казани на проспекте Альберта Камалеева, 28/9. Единственным участником и директором является Павел Карабанов. Среди других учрежденных им компаний — «Аркада Строй», «КараБай» (в обеих он — единственный владелец) и «Глобальные системы безопасности» (Карабанову принадлежит 34% компании, еще две доли по 33% — у Малика Баталова и Дмитрия Маршева). «Аркада Строй Универсал» за все время своего существования получила больше сотни госконтрактов, в том числе, например, строила второй корпус Лицея имени Карпова в Осиново по заказу ГИСУ, общежитие №4 на Красносельской для КГЭУ, проводила ремонт в Большом зале Госсовета по заказу все того же ГИСУ.

Из технического задания на строительство мемориального сквера известно, что стройку должны провести с 20 августа по 31 декабря 2019 года, стоимость их составляет 96,8 млн рублей. Однако все работы провели еще год назад, как уже писало «Реальное время».

Проект сквера нигде не публиковался и тем более с горожанами не обсуждался. Фото Максима Платонова

Проект без публичного обсуждения

Условиями договора на проект сквера предусматривался очень значительный объем работ: прежде чем «нарисовать» план сквера-кладбища на 600 могильных участков размерами 2 на 2,5 метра, проектировщики должны были провести инженерные изыскания, предусматривающие бурение почти полутора десятков геологических скважин, отбор и исследование проб грунта, оценку гидрогеологических условий и, что немаловажно, разработать проект сокращения санитарно-защитной зоны некрополя с учетом существующей застройки и получить на него положительное заключение санитарно-экологической экспертизы.

Проект сквера нигде не публиковался и тем более с горожанами не обсуждался. На официальном сайте ТИГП эскиз сквера не выложен. На сайте Казгорисполкома — тоже, хотя территория эта, судя по кадастровой карте, муниципальная. А предложений провести по нему общественные слушания, прозвучавшие в соцсетях, похоже, никто из власть имущих не заметил.

Тендер на производство работ по устройству самого мемориального сквера на Ершова в прошлом году не объявлялся, победитель не определялся, стоимость работ не озвучивалась. Так что крайне любопытно, на каком основании год назад, в октябре, строительная организация ударно вела работы на Ершова. На запрос в Минстрой РТ, куда корреспондента «Реального времени» направили тогда как в «головную организацию», ответа не последовало.



Судя по заданию на проектирование сквер, в него заложены требования предусмотреть входную группу, туалет для посетителей, подключение к электросетям, видеонаблюдение, покрытие интернетом по технологии Wi-Fi, освещение парковки и подключение к сети водоснабжения для полива. А вот о подключении к сетям водопровода и канализации предусмотренного заданием туалета там не говорится ни слова.