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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карта Татарской республики после районирования, 1930 год

07:00, 08.10.2019 5 Сюжет: К 100-летию ТАССР

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Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карта Татарской республики после районирования, 1930 год Фото: из фондов Государственного архива РТ

При создании АТССР делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.

В 1921 году к ним добавились еще три кантона: Агрызский, Елабужский и Челнинский. С 1924 года началась некоторая чехарда: Агрызский кантон упразднили, зато создали два района — Агрызский и Бондюжский. Образовывать районы властям почему-то понравилось: к 1927 году Лаишевского, Свияжского и Тетюшского кантонов больше не было, зато были семь новых районов.

К середине 1930 года кантоны в Татарской АССР искоренили полностью, республика была поделена на 37 районов, в числе которых были, например, Тумутукский (ныне Азнакаевский) и Тюнтерский (сейчас Балтасинский).

Цветная карта Татарской республики, 1930 год

Какие-то административно-территориальные решения были экономически оправданы, какие-то — не очень. На то, чтобы организовать работу РИКов (райисполкомов), ушло много усилий и средств, ведь кантонов было меньше, чем районов, а новые органы местного самоуправления приходилось переорганизовывать быстро. Не хватало помещений, технического оборудования, обученных сотрудников администрации (их предлагалось «перебрасывать» в новые районы из более устоявшихся в случае острого недостатка).

Киям Абрамов, председатель Совета Народных Комиссаров Татарской республики с 1930 по 1937 гг. Фото из фондов Национального архива РТ

В частности, проблемы были с недостаточным количеством квалифицированных татарских кадров в районных управлениях (особенно там, где население по-русски практически не говорило). В протоколе совещания ТатЦИКа по ликвидации кантонов и районированию от 25 сентября 1930 года можно найти такой пункт:

«Отмечая недостаточную коренизацию аппарата РИК и слабую реализацию татарского языка в татарских районах, поручить ЦК РТ в недельный срок выяснить потребность РИКов в технических работниках, владеющих татарским языком, и в татарских пишущих машинках. Принять меры к обеспечению всех татарских районов пишущими машинками на татарском языке. Учитывая почти совершенное отсутствие специалистов из татар в районах, поставить перед Наркоматами и центральными учреждениями задачу подбора и укомплектования в дальнейшем татарских районов специалистами из коренного населения».

«Коренизацией» в органах самоуправления новообразованных районов и снабжением их квалифицированными специалистами всех отраслей занимался Совет Народных Комиссаров.

Людмила Губаева
Справка

За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.

Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.

ОбществоИстория Татарстан
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комментарии 5

комментарии

  • Анонимно 07:43
    Чрезвычайно интересная информация и фотографии.
    Но чтобы её понять и осознать - почему, например, кантоны заменялись на районы, почему менялись кадры на местах и др. - надо знать, что происходило внутри марксистской партии ВКП(б) - которая осуществляла и руководила любыми изменениями и событиями в СССР.
    А происходила в 1928 - 1931 гг. в ВКП(б) внутри видовая борьба марксистов (социальный дарвинизм").
    Международные марксисты-террористы во главе с Троцким, ратовавшие за немедленную Мировую Коммунистическую революцию, проиграли первый "раунд" "местечковым" марксистам-террористам во главе со Сталиным, ратовавшим за предварительное создание в СССР мощного ВПК, перевооружения Красной Армии и лишь затем за развязывания Мировой коммунистической революции.
    Как всегда в моменты социальных изменений на поверхность "всплыли" и обычные карьеристы, которым было "наплевать" и на марксизм, и на Мировую коммунистическую революцию - главное для них был паёк "пожирнее" и квартирка покрупнее.

    Во втором "раунде" борьбы в 1936 - 1938 гг. между марксистами Троцким и Сталиным сторонники первого потерпят сокрушительное поражение.
    При этом погибнет и много простого народа - крестьян, рабочих, интеллигенции.

    Во внутри марксистской борьбе погибнет и выпускник Татарского коммунистического университета и Курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), обладатель ордена Ленина "за выдающиеся успехи в деле руководства", председатель СН комиссаров Киям Абрамов.
    Предварительно написав доносы и признательные показания на многих своих соратников - марксисты применяли к своим бывшим соратникам-марксистам пытки, аналогичные пыткам, которые они применяли к "белым" во время Гражданской войны.
    Реабилитирован коммунистами в 1956 году.
    Вечная Память всем погибшим в марксистском социальном эксперименте - их многие десятки миллионов, палачей и безвинных жертв.
    Спасибо автору, РВ и ГА РТ за каждодневный кропотливый труд по фото-марафону "100-летие ТАССР".
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  • Анонимно 08:28
    Что вообще такое - кантоны?
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    Анонимно 08:58
    Российские марксисты во многом копировали Великую французскую революцию, скопировали ради эксперимента и административно-территориальное деление.
    Начали с ТАССР.

    Кантоны во Франции состояли из коммун - а в 1920 году в России международные марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким террором "ввели" военный "коммунизм" - главное слово "военный".
    Был страшный кровавый террор, диктатура "пролетариата", по сравнению с которым террор во время Великой французской революции это слабенькое французское вино...
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  • Анонимно 08:43
    Делайте картинки кликабельными. Совсем же ничего не разобрать
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  • Анонимно 08:44
    Это люди такие, один из них пишет портянки о марксистах ;-)))
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