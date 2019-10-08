Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карта Татарской республики после районирования, 1930 год

Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 51-я

Фото: из фондов Государственного архива РТ

При создании АТССР делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.

В 1921 году к ним добавились еще три кантона: Агрызский, Елабужский и Челнинский. С 1924 года началась некоторая чехарда: Агрызский кантон упразднили, зато создали два района — Агрызский и Бондюжский. Образовывать районы властям почему-то понравилось: к 1927 году Лаишевского, Свияжского и Тетюшского кантонов больше не было, зато были семь новых районов.

К середине 1930 года кантоны в Татарской АССР искоренили полностью, республика была поделена на 37 районов, в числе которых были, например, Тумутукский (ныне Азнакаевский) и Тюнтерский (сейчас Балтасинский).



Цветная карта Татарской республики, 1930 год

Какие-то административно-территориальные решения были экономически оправданы, какие-то — не очень. На то, чтобы организовать работу РИКов (райисполкомов), ушло много усилий и средств, ведь кантонов было меньше, чем районов, а новые органы местного самоуправления приходилось переорганизовывать быстро. Не хватало помещений, технического оборудования, обученных сотрудников администрации (их предлагалось «перебрасывать» в новые районы из более устоявшихся в случае острого недостатка).

Киям Абрамов, председатель Совета Народных Комиссаров Татарской республики с 1930 по 1937 гг. Фото из фондов Национального архива РТ

В частности, проблемы были с недостаточным количеством квалифицированных татарских кадров в районных управлениях (особенно там, где население по-русски практически не говорило). В протоколе совещания ТатЦИКа по ликвидации кантонов и районированию от 25 сентября 1930 года можно найти такой пункт:

«Отмечая недостаточную коренизацию аппарата РИК и слабую реализацию татарского языка в татарских районах, поручить ЦК РТ в недельный срок выяснить потребность РИКов в технических работниках, владеющих татарским языком, и в татарских пишущих машинках. Принять меры к обеспечению всех татарских районов пишущими машинками на татарском языке. Учитывая почти совершенное отсутствие специалистов из татар в районах, поставить перед Наркоматами и центральными учреждениями задачу подбора и укомплектования в дальнейшем татарских районов специалистами из коренного населения».

«Коренизацией» в органах самоуправления новообразованных районов и снабжением их квалифицированными специалистами всех отраслей занимался Совет Народных Комиссаров.

Людмила Губаева