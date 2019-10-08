Фотомарафон «100-летие ТАССР»: карта Татарской республики после районирования, 1930 год
Проект «Реального времени»: от Татарии — к Татарстану. Часть 51-я
При создании АТССР делилась на 10 кантонов: Арский, Бугульминский, Буинский, Лаишевский, Мамадышский, Мензелинский, Свияжский, Спасский, Тетюшский и Чистопольский.
В 1921 году к ним добавились еще три кантона: Агрызский, Елабужский и Челнинский. С 1924 года началась некоторая чехарда: Агрызский кантон упразднили, зато создали два района — Агрызский и Бондюжский. Образовывать районы властям почему-то понравилось: к 1927 году Лаишевского, Свияжского и Тетюшского кантонов больше не было, зато были семь новых районов.
К середине 1930 года кантоны в Татарской АССР искоренили полностью, республика была поделена на 37 районов, в числе которых были, например, Тумутукский (ныне Азнакаевский) и Тюнтерский (сейчас Балтасинский).
Какие-то административно-территориальные решения были экономически оправданы, какие-то — не очень. На то, чтобы организовать работу РИКов (райисполкомов), ушло много усилий и средств, ведь кантонов было меньше, чем районов, а новые органы местного самоуправления приходилось переорганизовывать быстро. Не хватало помещений, технического оборудования, обученных сотрудников администрации (их предлагалось «перебрасывать» в новые районы из более устоявшихся в случае острого недостатка).
В частности, проблемы были с недостаточным количеством квалифицированных татарских кадров в районных управлениях (особенно там, где население по-русски практически не говорило). В протоколе совещания ТатЦИКа по ликвидации кантонов и районированию от 25 сентября 1930 года можно найти такой пункт:
«Отмечая недостаточную коренизацию аппарата РИК и слабую реализацию татарского языка в татарских районах, поручить ЦК РТ в недельный срок выяснить потребность РИКов в технических работниках, владеющих татарским языком, и в татарских пишущих машинках. Принять меры к обеспечению всех татарских районов пишущими машинками на татарском языке. Учитывая почти совершенное отсутствие специалистов из татар в районах, поставить перед Наркоматами и центральными учреждениями задачу подбора и укомплектования в дальнейшем татарских районов специалистами из коренного населения».
«Коренизацией» в органах самоуправления новообразованных районов и снабжением их квалифицированными специалистами всех отраслей занимался Совет Народных Комиссаров.
Справка
За помощь в подготовке материала редакция благодарит Государственный архив РТ.
Мы будем рады участию наших читателей в наполнении фотопроекта. По вопросам фотомарафона обращайтесь по адресу gubaeva@realnoevremya.ru.
комментарии
Но чтобы её понять и осознать - почему, например, кантоны заменялись на районы, почему менялись кадры на местах и др. - надо знать, что происходило внутри марксистской партии ВКП(б) - которая осуществляла и руководила любыми изменениями и событиями в СССР.
А происходила в 1928 - 1931 гг. в ВКП(б) внутри видовая борьба марксистов (социальный дарвинизм").
Международные марксисты-террористы во главе с Троцким, ратовавшие за немедленную Мировую Коммунистическую революцию, проиграли первый "раунд" "местечковым" марксистам-террористам во главе со Сталиным, ратовавшим за предварительное создание в СССР мощного ВПК, перевооружения Красной Армии и лишь затем за развязывания Мировой коммунистической революции.
Как всегда в моменты социальных изменений на поверхность "всплыли" и обычные карьеристы, которым было "наплевать" и на марксизм, и на Мировую коммунистическую революцию - главное для них был паёк "пожирнее" и квартирка покрупнее.
Во втором "раунде" борьбы в 1936 - 1938 гг. между марксистами Троцким и Сталиным сторонники первого потерпят сокрушительное поражение.
При этом погибнет и много простого народа - крестьян, рабочих, интеллигенции.
Во внутри марксистской борьбе погибнет и выпускник Татарского коммунистического университета и Курсов марксизма-ленинизма при ЦК ВКП(б), обладатель ордена Ленина "за выдающиеся успехи в деле руководства", председатель СН комиссаров Киям Абрамов.
Предварительно написав доносы и признательные показания на многих своих соратников - марксисты применяли к своим бывшим соратникам-марксистам пытки, аналогичные пыткам, которые они применяли к "белым" во время Гражданской войны.
Реабилитирован коммунистами в 1956 году.
Вечная Память всем погибшим в марксистском социальном эксперименте - их многие десятки миллионов, палачей и безвинных жертв.
Спасибо автору, РВ и ГА РТ за каждодневный кропотливый труд по фото-марафону "100-летие ТАССР".
Начали с ТАССР.
Кантоны во Франции состояли из коммун - а в 1920 году в России международные марксисты-террористы во главе с Лениным и Троцким террором "ввели" военный "коммунизм" - главное слово "военный".
Был страшный кровавый террор, диктатура "пролетариата", по сравнению с которым террор во время Великой французской революции это слабенькое французское вино...