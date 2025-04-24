Радмир Беляев покинет пост главы Менделеевского района, он продолжит работу в Нижнекамском районе
Глава Менделеевского района Татарстана Радмир Беляев сложит полномочия. Исполнять обязанности главы района будет Роберт Искандаров. Об этом стало известно на внеочередной сессии района.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин заявил, что Беляеву предложено продолжить работу в органах местного самоуправления Нижнекамского района.
Под руководством Беляева Менделеевский район стал важным центром химической промышленности не только Татарстана, но и всей России. В прошлом году объем валового территориального продукта района составил 34,4 млрд рублей, что более чем в полтора раза превышает показатели 2020 года.
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