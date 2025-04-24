Минцифры России не планирует вводить запрет на работу мессенджеров

Фото: Мария Зверева

Минцифры России не планирует вводить запрет на работу мессенджеров. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев на конференции «Телеком будущего — 2025».

Шадаев подчеркнул, что основная задача министерства — найти баланс между удобством использования мессенджеров и защитой пользователей от мошенничества.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Таких планов у нас нет. Мы стремимся обеспечить безопасное использование мессенджеров, не запрещая их как класс, — заявил министр.

По его словам, с помощью комплекса регуляторных мер можно создать безопасную среду для пользователей, не ограничивая их возможности общения.

Напомним, что по результатам опроса, проведенного с 11 по 31 марта 2025 года, наибольшей популярностью пользуются следующие каналы связи:

сообщения в мессенджерах — 42%;

электронная почта — 39%;

личные встречи — 35%;

Анастасия Фартыгина