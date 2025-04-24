МЧС Татарстана предупредило о грозе и сильном ветре 24 апреля

Фото: Динар Фатыхов

ГУ МЧС по Татарстану объявило о предстоящем ухудшении погоды. В республике и Казани 24 апреля ожидаются грозы и сильный ветер с порывами до 20 м/с.

В ведомстве призывают жителей соблюдать осторожность.

— Не прячьтесь под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач. Не оставляйте детей без присмотра и помогайте пожилым и больным людям, — говорится в сообщении.

В случае экстренной ситуации можно обратиться по телефону 112.