В Татарстане создадут комиссию для борьбы с просроченной зарплатой

Фото: Михаил Захаров

Кабмин Татарстана объявил о создании Республиканской межведомственной комиссии, которая будет заниматься проблемами задолженности по заработной плате. Соответствующий проект постановления опубликовали на официальном сайте Татарстана.

Комиссия будет состоять из председателя, двух заместителей, членов и ответственного секретаря. Все они будут назначены из числа представителей Кабмина и республиканских органов исполнительной власти. Председатель комиссии будет отвечать за ее работу и выполнение поставленных задач.

Елизавета Пуншева / realnoevremya.ru

Важной частью работы комиссии станет создание рабочих групп в муниципальных образованиях. Главам районов и городов рекомендовано сформировать эти группы и утвердить их составы. Всего планируется создать рабочие группы в 43 муниципалитетах, включая Казань и Набережные Челны.

Работа комиссии будет проходить в формате заседаний, которые могут проводиться как в очном режиме, так и через видеоконференц-связь. Контроль за исполнением постановления возложен на Управление социального развития Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан.

Накануне в Елабуге прокуратура инициировала уголовное дело против директора ООО «АйДжиЭс Агро» за невыплату заработной платы.

Анастасия Фартыгина