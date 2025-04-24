Егор Тарнавский назначен новым главой Новошешминского района Татарстана

Фото: Михаил Захаров

В Новошешминском районе сменился глава: вместо Вячеслава Козлова, занимавшего эту должность с 2010 года, руководителем стал Егор Тарнавский. Ранее он был замминистра экологии Татарстана.

Вячеслав Козлов возглавлял Новошешминский район с 2010 года и имел богатую трудовую биографию, начиная с помощника бригадира в колхозе и заканчивая руководящими должностями в районе и городе Чистополе.

Егор Тарнавский, 1989 года рождения, имеет экономическое образование и опыт работы в муниципальных учреждениях и исполнительных органах власти, в частности занимал должность замминистра экологии и природных ресурсов Татарстана.



Анастасия Фартыгина