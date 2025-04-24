В Афганистане запретили показывать живых существ в СМИ

Фото: Реальное время

В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ. Об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).

Запрет был установлен в провинции Бамиан, где местный департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал директиву, вступившую в силу с 18 апреля 2025 года. В документе говорится, что съемка и трансляция изображений живых существ теперь запрещены.

Реальное время / realnoevremya.ru

— Госструктуры больше не могут разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях. Частным лицам также запрещено фотографировать людей, — уточнили в AFJC.

В случае нарушений предусмотрены судебные иски. В провинциях, где уже действует этот запрет, телеканалы изменили формат работы: вместо видео с людьми они показывают заставки с природой или изображениями госучреждений, сопровождаемые закадровым голосом диктора.

Анастасия Фартыгина