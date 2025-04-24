В Афганистане запретили показывать живых существ в СМИ
В Афганистане 15 провинций ввели запрет на показ живых существ в СМИ. Об этом сообщил Центр афганской журналистики (AFJC).
Запрет был установлен в провинции Бамиан, где местный департамент Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока издал директиву, вступившую в силу с 18 апреля 2025 года. В документе говорится, что съемка и трансляция изображений живых существ теперь запрещены.
— Госструктуры больше не могут разрешать журналистам делать фотографии на мероприятиях и собраниях. Частным лицам также запрещено фотографировать людей, — уточнили в AFJC.
В случае нарушений предусмотрены судебные иски. В провинциях, где уже действует этот запрет, телеканалы изменили формат работы: вместо видео с людьми они показывают заставки с природой или изображениями госучреждений, сопровождаемые закадровым голосом диктора.
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