Роберт Искандаров назначен и.о. главы Менделеевского района

Роберт Искандаров стал исполняющим обязанности главы Менделеевского района Татарстана. Об этом сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин на сессии района.

Песошин заявил, что Искандаров зарекомендовал себя как целеустремленный и ответственный руководитель.



Роберту Искандарову 34 года, он родился в Менделеевске. Окончил Санкт-Петербургский Балтийский институт экологии, политики и права и магистратуру Казанского федерального университета. С 2015 года работал юристом, а затем директором предприятия «СтройЭнергоМонтаж».

Искандаров начал свою карьеру в муниципальной службе в 2016 году, став помощником главы района по вопросам противодействия коррупции. Позже он занимал различные должности в исполкоме, включая пост заместителя руководителя. В октябре 2022 года он возглавил исполком Менделеевского района.

Искандаров также прошел обучение по антикоррупционной политике и социально-экономическому развитию. Он женат и воспитывает двоих детей.

Анастасия Фартыгина