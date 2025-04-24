Каждый второй житель Казани проведет майские праздники дома

Фото: Мария Зверева

Согласно опросу SuperJob, 54% жителей Казани планируют провести майские праздники дома. Праздники продлятся с 1 по 4 и с 8 по 11 мая, и лишь 17% респондентов собираются отправиться на дачу или в деревню.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

12% казанцев будут работать в праздничные дни, причем среди них больше мужчин, чем женщин. 8% опрошенных планируют отдых на природе, 5% отправятся в путешествие по России, 1% — за границу, а еще 1% проведет выходные в гостях.

Внутренний туризм в этом году будет сосредоточен на таких направлениях, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Ставропольский край. Среди зарубежных направлений казанцы чаще выбирают Турцию, Египет, Таиланд, ОАЭ и Абхазию.

Напомним, что Казань является одним из популярных городов России по раннему бронированию отдыха с семьей на майские праздники.

Анастасия Фартыгина